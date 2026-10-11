Александър Пулев води 18 български компании във Вашингтон

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заминава за Вашингтон с делегация от представители на 18 български компании. Посещението е обявено за периода 11–16 октомври и е посветено на възможностите за развитие на българската отбранителна индустрия.

Бизнес мисията се организира от Американската търговска камара в България в рамките на годишното изложение на Асоциацията на армията на САЩ. Самото изложение ще се проведе от 12 до 14 октомври във Вашингтон, като се очаква да събере представители на отбранителния бизнес, институции и международни делегации.

Фокус върху партньорствата и технологиите

В делегацията се очаква да участват предприятия от отбранителния сектор и високотехнологичния бизнес. Целта е българските компании да представят възможностите си пред американски партньори, да установят нови контакти и да проучат възможности за съвместни проекти.

Програмата включва двустранни бизнес срещи, посещения на американски институции и разговори с представители на отбранителната индустрия. Сред поставените цели са технологичният трансфер, разширяването на международните икономически връзки и сътрудничеството при модернизацията на сектора.

Форум на 14 октомври

На 14 октомври е предвиден форумът AmCham AUSA Defense Forum. Той се организира с подкрепата на Американската търговска служба в София и Американската търговска камара във Вашингтон.

По информация на БГНЕС участието на българския бизнес в мисията е част от усилията за представяне на националната отбранителна индустрия пред американски компании и институции. Предварителната програма сочи, че разговорите ще бъдат насочени към нови партньорства и по-тясно включване на български предприятия в международни технологични и производствени вериги.

Източници: actualno.com, bgnes.bg