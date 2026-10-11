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Александър Пулев води 18 български компании във Вашингтон

Александър Пулев води 18 български компании във Вашингтон

11 Октомври, 2026 09:54 431 3

  • александър пулев-
  • отбранителна индустрия-
  • български компании-
  • вашингтон-
  • американска търговска камара

Делегацията ще търси партньорства с американски компании и институции в отбранителния сектор. В програмата са включени бизнес срещи и форум на 14 октомври

Александър Пулев води 18 български компании във Вашингтон - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заминава за Вашингтон с делегация от представители на 18 български компании. Посещението е обявено за периода 11–16 октомври и е посветено на възможностите за развитие на българската отбранителна индустрия.

Бизнес мисията се организира от Американската търговска камара в България в рамките на годишното изложение на Асоциацията на армията на САЩ. Самото изложение ще се проведе от 12 до 14 октомври във Вашингтон, като се очаква да събере представители на отбранителния бизнес, институции и международни делегации.

Фокус върху партньорствата и технологиите

В делегацията се очаква да участват предприятия от отбранителния сектор и високотехнологичния бизнес. Целта е българските компании да представят възможностите си пред американски партньори, да установят нови контакти и да проучат възможности за съвместни проекти.

Програмата включва двустранни бизнес срещи, посещения на американски институции и разговори с представители на отбранителната индустрия. Сред поставените цели са технологичният трансфер, разширяването на международните икономически връзки и сътрудничеството при модернизацията на сектора.

Форум на 14 октомври

На 14 октомври е предвиден форумът AmCham AUSA Defense Forum. Той се организира с подкрепата на Американската търговска служба в София и Американската търговска камара във Вашингтон.

По информация на БГНЕС участието на българския бизнес в мисията е част от усилията за представяне на националната отбранителна индустрия пред американски компании и институции. Предварителната програма сочи, че разговорите ще бъдат насочени към нови партньорства и по-тясно включване на български предприятия в международни технологични и производствени вериги.

Източници: actualno.com, bgnes.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе да бе

    1 0 Отговор
    Компании или компаньонки?

    09:57 11.10.2026

  • 2 нема нужда

    0 1 Отговор
    те златото си го крадът а другото си го купувар: Съединените щати получават първата партида беларуски торове след облекчаването на санкциите срещу Минск. Според FT 30 хиляди тона трябва да пристигнат в пристанището на Ню Орлиънс на 14 октомври.

    Коментиран от #3

    09:57 11.10.2026

  • 3 също така

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "нема нужда":

    Танкерът за нефтени продукти Minerva Zen под гръцки флаг с първата партида руски дизел ще пристигне на източното крайбрежие на Съединените щати след около 2-3 дни.

    09:59 11.10.2026