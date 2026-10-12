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Митата на Тръмп струват милиони на бизнеса в САЩ

Митата на Тръмп струват милиони на бизнеса в САЩ

12 Октомври, 2026 17:37 404 1

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Американските производители са изправени пред растящи разходи и несигурност

Митата на Тръмп струват милиони на бизнеса в САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Американските производствени компании са подложени на все по-силен финансов натиск заради търговската политика на президента Доналд Тръмп и последиците от войната с Иран. Въведените мита увеличават разходите на предприятията с милиони долари годишно, докато поскъпването на транспорта допълнително затруднява дейността им, съобщава Франс прес, цитирана от South China Morning Post.

Сред засегнатите е компанията Shapes Unlimited, производител на алуминиеви изделия в американския щат Охайо. Нейният главен изпълнителен директор Дъг Ренде обяснява, че митническата политика на администрацията на Тръмп е довела до допълнителни разходи за милиони долари годишно. Войната с Иран е усложнила ситуацията, като е направила доставките още по-скъпи.

„Разочароващо“ е една от думите, с които Ренде описва положението. По думите му сред представителите на бизнеса се засилва недоверието не само към президентската администрация, но и към начина, по който функционират държавните институции, включително към способността на Конгреса да ограничава изпълнителната власт.

Случаят на Shapes Unlimited отразява затрудненията, пред които са изправени редица американски производители. Компаниите трябва да се справят едновременно с по-високи разходи за внос, поскъпващи доставки и продължаваща несигурност около бъдещите решения на Вашингтон.

Недоволството на бизнеса се засилва в навечерието на междинните избори за Конгреса на САЩ през ноември. Икономическите последици от политиката на Тръмп се превръщат във важен въпрос за производителите, които трябва да планират инвестициите и дейността си в условията на нестабилна международна обстановка.


САЩ
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