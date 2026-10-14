Рекордно търсене на подводни оптични кабели за интернет

Около 99% от международния интернет трафик преминава през подводни оптични кабели, а не през сателити. Нарастващото използване на изкуствен интелект и облачни услуги увеличава необходимостта от нова комуникационна инфраструктура. В САЩ обаче има само една компания, която разполага с възможности едновременно да произвежда и полага такива кабели – SubCom.

Това показва репортаж на Business Insider, публикуван на 11 октомври 2026 г. Журналистите посещават 73-годишната фабрика на компанията в щата Ню Хемпшир и специализиран кораб за полагане на кабели, за да проследят производствения процес.

Производство на десетки хиляди километри годишно

SubCom произвежда приблизително 58 000 километра подводни кабели годишно в предприятието си в Нюингтън, Ню Хемпшир. Компанията разширява производствените си мощности, като планира капацитетът да достигне около 77 000 километра до края на 2026 г.

Производството включва обработка на изключително тънки оптични влакна, които се защитават чрез няколко слоя специализирани материали. Кабелите трябва да издържат на огромно налягане, корозия и механични въздействия на океанското дъно.

В зависимост от условията по маршрута те получават различна степен на защита. В близост до бреговете, където съществува риск от повреди от кораби и риболовна дейност, се използват допълнителни защитни слоеве.

След производството кабелите се товарят на специализирани кораби, които ги полагат по предварително определени маршрути на хиляди метри под морската повърхност.

Google и Microsoft увеличават инвестициите

Сред клиентите на SubCom са водещи технологични компании, включително Google и Microsoft, които инвестират в международни комуникационни мрежи.

Причината е бързото нарастване на обема от данни, прехвърляни между центровете за обработка на информация по света.

Развитието на изкуствения интелект допълнително ускорява тази тенденция. Обучението и използването на големи AI модели изискват високоскоростна свързаност между центровете за данни, които често се намират на различни континенти.

През август 2026 г. Google обяви нови инвестиции в подводната комуникационна инфраструктура в Северна и Южна Америка. Проектът Americas Connect включва три нови кабелни системи, които ще подобрят свързаността между държавите в региона.

Подводните кабели остават незаменими

Въпреки развитието на сателитните комуникации подводните кабели продължават да бъдат основната инфраструктура на глобалния интернет.

Те осигуряват значително по-голям капацитет за пренос на данни, по-ниско закъснение на връзката и по-добра икономическа ефективност при големи обеми трафик.

Съвременните подводни кабелни системи могат да пренасят стотици терабита информация в секунда, като проектният им експлоатационен живот обикновено е около 25 години.

Поддръжката им обаче е сложна и скъпа. При повреда специализирани кораби трябва да открият засегнатия участък, да извадят кабела от морското дъно и да извършат необходимия ремонт.

Стратегическа инфраструктура за световната икономика

Нарастващото значение на подводните кабели превръща производителите им в ключови участници в технологичната индустрия.

Освен SubCom, сред водещите международни производители са френската Alcatel Submarine Networks, японската NEC и китайската HMN Technologies.

Конкуренцията вече не е свързана единствено с капацитета за пренос на данни. Подводните комуникационни мрежи имат стратегическо значение за финансовите операции, международната търговия, националната сигурност и функционирането на облачните услуги.

Бумът на изкуствения интелект превръща тази сравнително непозната индустрия в един от важните доставчици на инфраструктура за глобалната цифрова икономика.