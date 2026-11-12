Ванс, Рубио, Ософ и Бутиджидж водят в проучване за 2028 г

Джей Ди Ванс, Марко Рубио, Джон Ософ и Пийт Бутиджидж са сред потенциалните кандидати, които привличат най-голямо внимание в ранния разговор за президентските избори в Съединените щати през 2028 г. Това показва национално проучване на Reuters/Ipsos, проведено между 6 и 9 ноември сред 1705 пълнолетни американци. Нито един от четиримата не е обявил официално кандидатура.

Сред републиканците и независимите, склонни към Републиканската партия, 36% определят държавния секретар Марко Рубио като „отличен кандидат“ за президент, а 34% дават същата оценка на вицепрезидента Джей Ди Ванс. При регистрираните републиканци разликата е по-голяма: Рубио получава 40%, а Ванс – 36%.

В оценката на всички републиканци и републикански настроени независими 22% определят Рубио като „добър кандидат“, докато при Ванс този дял е 28%. Рон Десантис, който също е сред обсъжданите имена, получава 28% оценка „отличен кандидат“ и 24% „добър кандидат“.

Ософ и Бутиджидж са водещите имена при демократите

При демократите и независимите, склонни към Демократическата партия, сенаторът от Джорджия Джон Ософ и бившият министър на транспорта Пийт Бутиджидж получават по 20% оценка „отличен кандидат“. Сред регистрираните демократи Бутиджидж е на 26%, а Ософ – на 25%.

Ософ е по-слабо познат на национално ниво. Около 43% от демократите и демократично настроените независими заявяват, че не са чували за него, в сравнение с 31% за Бутиджидж. Бившият министър на транспорта вече участва в президентската надпревара през 2020 г., докато Ософ спечели преизбирането си за Сената в Джорджия с 18 процентни пункта след вота на 3 ноември, съобщава Reuters.

Сред другите обсъждани демократи Камала Харис и губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм получават по 23% оценка „отличен кандидат“. Представителката Александрия Окасио-Кортес е на 15%.

Ранен вот, без официални кандидатури

Резултатите не представляват предпочитание в реални първични избори, а оценка на потенциални кандидати повече от година преди началото на номинационния процес. Въпреки това по-високата разпознаваемост може да даде предимство на политиците при набирането на средства и изграждането на национална кампания.

„Това е цял свят разстояние“, заяви демократът и политически стратег Илейн Камарк пред Reuters. По думите ѝ много политици все още решават дали изобщо да се кандидатират, а ранните проучвания не показват кой ще води в крайна сметка.

Президентът Доналд Тръмп е в центъра на ранните сметки в Републиканската партия. Reuters съобщава, че той е разговарял със свои съюзници за това кого предпочитат – Ванс или Рубио, но в интервю за CBS е казал, че „не непременно“ ще подкрепи кандидат в първичните избори. Сред републиканците в проучването 52% предпочитат следващият номиниран да следва различен подход от този на Тръмп, докато 46% искат сходен подход.

Източници: investing.com