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Петима ранени при стрелба близо до Белия дом

Петима ранени при стрелба близо до Белия дом

12 Ноември, 2026 16:55 345 3

  • стрелба във вашингтон-
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  • полиция-
  • ранени

Полицията издирва заподозрения в района Логан Съркъл във Вашингтон. Близки училища са поставени под блокада

Петима ранени при стрелба близо до Белия дом - 1
Снимка: sud.ua
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима души са получили огнестрелни рани при стрелба в района Логан Съркъл във Вашингтон, на около 1,6 километра северно от Белия дом. Полицията е реагирала на сигнали от няколко места, но точните локации на стрелбата все още не са установени.

Говорителят на полицията Никол Дийнър заяви, че заподозреният не е задържан. Федералното бюро за разследване подпомага местните власти, а в района са изпратени тактически екипи и голям брой полицаи. Няма официално съобщение за състоянието на ранените.

Голяма част от 1500-ия блок на 15-а улица е отцепена, а движението по околните улици е ограничено. Близките училища са поставени под блокировка.

„Полицията е на място при активно стрелково нападение в района на 15-а и улица „Пи“ на северозапад. Избягвайте района“, се посочва в полицейското предупреждение.

Според Ройтерс полицията смята, че заподозреният се е барикадирал в сграда. NBC News съобщи, позовавайки се на свои източници, че става дума за фитнес зала. Тази информация не е потвърдена публично от полицията.

Логан Съркъл е оживен жилищен район с магазини, ресторанти и фитнес център. Полицията продължава да издирва заподозрения и призовава гражданите да не се приближават до отцепената зона.

Източници: apnews.com, streetinsider.com


САЩ
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