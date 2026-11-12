Петима ранени при стрелба близо до Белия дом

Петима души са получили огнестрелни рани при стрелба в района Логан Съркъл във Вашингтон, на около 1,6 километра северно от Белия дом. Полицията е реагирала на сигнали от няколко места, но точните локации на стрелбата все още не са установени.

Говорителят на полицията Никол Дийнър заяви, че заподозреният не е задържан. Федералното бюро за разследване подпомага местните власти, а в района са изпратени тактически екипи и голям брой полицаи. Няма официално съобщение за състоянието на ранените.

Голяма част от 1500-ия блок на 15-а улица е отцепена, а движението по околните улици е ограничено. Близките училища са поставени под блокировка.

„Полицията е на място при активно стрелково нападение в района на 15-а и улица „Пи“ на северозапад. Избягвайте района“, се посочва в полицейското предупреждение.

Според Ройтерс полицията смята, че заподозреният се е барикадирал в сграда. NBC News съобщи, позовавайки се на свои източници, че става дума за фитнес зала. Тази информация не е потвърдена публично от полицията.

Логан Съркъл е оживен жилищен район с магазини, ресторанти и фитнес център. Полицията продължава да издирва заподозрения и призовава гражданите да не се приближават до отцепената зона.

Източници: apnews.com, streetinsider.com