Бумът на ИИ инфраструктурата в САЩ за $10 трлн. се пропуква

Бумът на инфраструктурата за изкуствен интелект в САЩ, оценяван на над 10 трлн. долара, започва да се пропуква заради забавени строежи, по-скъпо финансиране и нарастваща съпротива от местните общности. Financial Times описва тенденцията като момент, в който бумът „започва да се пропуква“.

Според данни на аналитичната компания RegLayer най-малко 47 големи проекта за центрове за данни в страната са били отложени, отменени или блокирани. Анализатори от Bernstein оценяват, че реалистични са около 35% от планираните американски проекти. Повече от 1000 населени места са обсъждали мораториуми или други ограничения върху изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект.

Финансирането става по-скъпо

Развитието на сектора зависи от т.нар. неооблаци - компании, които привличат финансиране, изграждат центрове за данни и отдават изчислителна мощност под наем. По-високите лихви, инфлацията и влошаването на пазара на облигации обаче засилват съмненията дали приходите на компании като OpenAI и Anthropic ще бъдат достатъчни, за да покрият разходите за изчислителна инфраструктура.

На този фон инвеститорите започнаха да се освобождават от дългови инструменти, свързани с инфраструктурата за изкуствен интелект. Акциите на облачния доставчик CoreWeave са поевтинели с почти 25% за седмица. SB Energy, собственост на SoftBank, и Firmus, подкрепяна от Nvidia, са отложили или замразили плановете си за първично публично предлагане. OpenAI също е отложила собственото си излизане на борсата.

Забавяния и при проекта Stargate

Проблемите засягат и конкретни строителни площадки. Забавяния са отчетени на няколко обекта на Oracle, свързани с проекта Stargate, който OpenAI развива за изграждане на центрове за данни. Проектът е оценяван на 500 млрд. долара.

При по-дълги отлагания възложителите може да получат възможност да се откажат от договори, ако обектите не бъдат завършени в срок. Подрядчиците от своя страна могат да поискат допълнително финансиране. Получаването на разрешения за строителство и присъединяването към електроенергийната мрежа също стават по-трудни.

Инвестициите остават рекордни

Въпреки проблемите мащабът на инвестициите остава безпрецедентен. Според оценка на икономиста от Колумбийското бизнес училище Стейн ван Нювербург разходите на САЩ за инфраструктура за изкуствен интелект между 2025 и 2032 г. може да надхвърлят 10 трлн. долара, или около 3,6% от брутния вътрешен продукт годишно.

Google, Amazon, Microsoft и Meta са инвестирали общо 1,1 трлн. долара от началото на бума на изкуствения интелект през 2023 г. Технологичните гиганти планират да насочат 745 млрд. долара към центрове за данни, модерни чипове и изчислителни мощности. Според Financial Times част от тези вложения ще се изплати само ако компании като OpenAI и Anthropic успеят да привлекат достатъчно средства, за да плащат за използваната изчислителна мощност.

Източници: rbc.ru, ft.com, axios.com