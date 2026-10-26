Тайван планира първия си завод за редкоземни елементи

Тайван планира да изгради първия си завод за производство на редкоземни елементи. Проектът се разработва от Института за индустриални технологии и изследвания (ITRI), а целта е съоръжението да произвежда 500 тона редкоземни материали годишно и да покрива около половината от очакваното вътрешно търсене до 2030 г.

Президентът на ITRI Чан Пей-джън заяви, че заводът е все още на етап планиране. Строителството трябва да приключи до края на 2028 г., след което ще продължи усъвършенстването на технологиите, докато бъде достигнат планираният капацитет. „Търсенето на редкоземни елементи в Тайван е сравнително малко, но материалите са незаменими“, каза Чан, цитиран от Taipei Times и Централната информационна агенция.

Капацитетът ще бъде увеличен сто пъти

Планира се заводът да бъде изграден в индустриален парк. Това ще улесни бъдещото му предаване на частна компания, след като технологията бъде разработена и производството достигне необходимата устойчивост. Финансирането трябва да бъде заложено в бюджета на Националния съвет за наука и технологии, а сред обсъжданите мерки са и държавни ценови гаранции за инвеститорите.

В момента ITRI разполага с експериментална производствена линия, чийто капацитет е около 5 тона годишно. Ако новият проект бъде реализиран, производството ще нарасне приблизително 100 пъти. Оборудването в централата на института в окръг Синчу се използва за разделяне на редкоземни елементи и превръщането им в метали, а в кампуса в Тайнан има техника за производство на висок клас магнити.

Разделянето на редкоземните елементи е технически сложно, тъй като те имат сходни свойства. Разработването и настройването на процеса може да включва стотици или дори хиляди етапи, посочва Чан. ITRI вече е разработил технологии за получаване на редкоземни оксиди и метали с чистота 99,9 процента, но промишленото производство трябва да докаже постоянство на качеството и икономическа ефективност.

Китайските ограничения ускоряват проекта

Тайван няма значими собствени източници на редкоземни елементи и традиционно разчита на внос. През февруари министърът на икономиката Кун Мин-син заяви, че правителството подкрепя ITRI в изграждането на пилотна линия, която първоначално е била предвидена да покрива около една трета от потреблението. По-новите оценки сочат, че търсенето може да достигне около 2000 тона годишно до 2030 г., което е довело до повишаване на целта до 50 процента местно производство.

Натискът върху Тайпе се засили след ограниченията на Китай върху износа на редкоземни материали, магнити и технологии за преработката им. Редкоземни магнити се използват в двигатели и индустриално оборудване, включително в автоматизираните системи на заводите за полупроводници. Затова тайванската компания TSMC проучва и възможности за използване на оборудване с по-малка зависимост от редкоземни компоненти.

Източници: taipeitimes.com, focustaiwan.tw