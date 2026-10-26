Турция ускори проекта за газопровод до Северен Кипър

Турция ускорява подготовката за изграждането на подводен газопровод до Северен Кипър, като от 26 октомври започва нов етап от проучванията на морското дъно по бъдещото трасе. Анкара издаде навигационно предупреждение NAVTEX, което ще остане в сила до 31 декември 2026 г.

Проучванията ще обхванат 12 предварително определени координати в Средиземно море. В тях ще участват четири специализирани кораба – Denar Pathfinder, Denar Echo, Denar Explorer и Kırıcı. Целта е да бъдат събрани необходимите технически данни за морското дъно и окончателното проектиране на бъдещата газова връзка.

NAVTEX съобщението е издадено от станцията в Анталия на 23 октомври, а дейностите са планирани за периода от 26 октомври до края на годината. Плавателните съдове, преминаващи през определените райони, са предупредени да поддържат безопасно разстояние от изследователските кораби.

Проектът предвижда изграждането на приблизително 101-километрова газова връзка между Турция и северната част на Кипър. Според официалната информация на турското Министерство на енергетиката и природните ресурси трасето трябва да започва от Анамур, в южната турска провинция Мерсин, и да достига до Текнеджик, източно от Кирения.

Около 97 километра от трасето ще преминават под Средиземно море, а останалите около 4 километра – по суша.

Първите споразумения за реализацията на проекта бяха подписани през юли. Турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар тогава обяви, че започва работата по изграждането на система за пренос на природен газ между Турция и Северен Кипър.

Основната цел в първия етап е природният газ от Турция да бъде използван за производство на електроенергия на острова. Част от съществуващите мощности в северната част на Кипър работят с течни горива, а преминаването към природен газ според Анкара трябва да намали както разходите, така и екологичното натоварване.

Турските власти предвиждат газовата връзка да бъде двупосочна. Това означава, че при бъдещи находища на природен газ в Източното Средиземноморие същата инфраструктура би могла да се използва в обратна посока – за пренос на газ през Кипър към Турция, а впоследствие потенциално и към европейския пазар.

„Една от целите ни е да доставяме природен газ на острова и да преобразуваме централите, които в момента използват течни горива, към много по-чисто гориво“, обясни по-рано Байрактар.

По думите му стратегическата концепция включва и възможността при бъдещо откриване на природен газ в Средиземно море той да бъде транспортиран в обратна посока към Турция и евентуално оттам към Европа.

Целта е газопроводът да заработи през 2028 г.

Анкара си поставя за цел инженерните работи по проекта да бъдат приключени през 2026 г. Първоначално Байрактар посочи 2028 г. като срок за въвеждане на газопровода в експлоатация.

В последващо изявление турският енергиен министър уточни, че инженерните и строителните дейности се планират в рамките на приблизително 24–30 месеца.

Сегашните морски проучвания са ключова част от подготовката, но сами по себе си не означават, че полагането на тръбите вече е започнало.

Проектът има и политическо измерение заради продължаващия повече от половин век спор около Кипър. Република Кипър оспорва действията на Анкара и споразумението с признатата единствено от Турция Севернокипърска турска република. Никозия вече постави въпроса и пред европейските институции.

Въпреки политическото противопоставяне Турция продължава техническата подготовка на проекта. Ако обявеният график бъде спазен, новата газова връзка може да се превърне във втория голям подводен инфраструктурен коридор между турското крайбрежие и северната част на Кипър след изградения по-рано водопровод.

За Анкара обаче значението на проекта излиза извън енергийните потребности на острова – двупосочният газопровод е част от по-широката стратегия на Турция да укрепи ролята си като транзитен център за природен газ между Източното Средиземноморие и Европа.