Цените на храните: Няма надценка 100%

„В магазина отдавна цените минаха границата на забавното. Забавно беше, че „Кошница с грижа“ ще понижи цените“, заяви пред БНТ бившият външен министър Георг Георгиев.

Той коментира и политическия спор около извънредното парламентарно заседание за „Петричкия Ескобар“. По думите му липсата на достатъчно депутати от опозицията е била посочвана като причина заседанието да не се състои, но според него основният въпрос е къде са били 131 депутати от управляващите. Георгиев подчерта, че именно управляващото мнозинство носи отговорност за осигуряването на кворум.

Търговска верига отхвърли твърденията за надценки над 100%

Главният изпълнителен директор на голяма търговска верига Милена Драгийска заяви, че нито един продукт в компанията не се продава с надценка от над 100%, каквато е била посочвана в публични коментари на Мая Манолова.

„Категорично нито един продукт в нашата верига няма такава надценка, за каквато говори Мая Манолова. На 100 евро оборот печелим между 2 и 5 евро, защото нашият бизнес в световен мащаб е нискомаржов“, каза Драгийска.

Тя посочи, че над 300 български производители доставят продукция за веригата. Според нея спорът за цените не може да бъде решен само с проверки и санкции, защото в основата му стоят структурни проблеми в земеделието и недостатъчното вътрешно производство.

„Представете си вашето дете трябва да си напише домашното по математика, но няма пергел, няма тетрадка с малки квадратчета, няма подострен молив и вероятно и лампата му е изгасена, но вие му се карате защо не е написано домашното, а то няма основни неща“, заяви Драгийска.

Проблемът според бизнеса е в производството

Драгийска каза, че осигуряването на продоволствието би било най-устойчиво, ако се разчита на производители от близките села и градове. Тя даде като примери Полша, Франция и Германия.

„Приветстваме да се провери цялата верига на доставки. Изконният проблем е, че няма конкурентни условия, достатъчно вътрешно производство, с което да се покрие вътрешното потребление и да не се налага внос отвън. Това трябва да решим. Докато това не се реши, 2000 проверки на ден да се правят и санкции да им се налагат, проблемът ще остане“, каза тя.

Така в рамките на един и същи обществен спор бяха поставени две различни тези: че цените в магазините са достигнали неприемливи равнища и че трайното решение изисква промени в производството, конкуренцията и веригата на доставки.