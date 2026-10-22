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Цените на храните: Няма надценка 100%

Цените на храните: Няма надценка 100%

22 Октомври, 2026 09:05 907 20

  • цени на храните-
  • надценки-
  • българско производство-
  • търговски вериги-
  • милена драгийска

Георг Георгиев определи очакванията за поевтиняване като „забавни“, а Милена Драгийска отхвърли твърденията за надценки над 100%

Цените на храните: Няма надценка 100% - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

„В магазина отдавна цените минаха границата на забавното. Забавно беше, че „Кошница с грижа“ ще понижи цените“, заяви пред БНТ бившият външен министър Георг Георгиев.

Той коментира и политическия спор около извънредното парламентарно заседание за „Петричкия Ескобар“. По думите му липсата на достатъчно депутати от опозицията е била посочвана като причина заседанието да не се състои, но според него основният въпрос е къде са били 131 депутати от управляващите. Георгиев подчерта, че именно управляващото мнозинство носи отговорност за осигуряването на кворум.

Търговска верига отхвърли твърденията за надценки над 100%

Главният изпълнителен директор на голяма търговска верига Милена Драгийска заяви, че нито един продукт в компанията не се продава с надценка от над 100%, каквато е била посочвана в публични коментари на Мая Манолова.

„Категорично нито един продукт в нашата верига няма такава надценка, за каквато говори Мая Манолова. На 100 евро оборот печелим между 2 и 5 евро, защото нашият бизнес в световен мащаб е нискомаржов“, каза Драгийска.

Тя посочи, че над 300 български производители доставят продукция за веригата. Според нея спорът за цените не може да бъде решен само с проверки и санкции, защото в основата му стоят структурни проблеми в земеделието и недостатъчното вътрешно производство.

„Представете си вашето дете трябва да си напише домашното по математика, но няма пергел, няма тетрадка с малки квадратчета, няма подострен молив и вероятно и лампата му е изгасена, но вие му се карате защо не е написано домашното, а то няма основни неща“, заяви Драгийска.

Проблемът според бизнеса е в производството

Драгийска каза, че осигуряването на продоволствието би било най-устойчиво, ако се разчита на производители от близките села и градове. Тя даде като примери Полша, Франция и Германия.

„Приветстваме да се провери цялата верига на доставки. Изконният проблем е, че няма конкурентни условия, достатъчно вътрешно производство, с което да се покрие вътрешното потребление и да не се налага внос отвън. Това трябва да решим. Докато това не се реши, 2000 проверки на ден да се правят и санкции да им се налагат, проблемът ще остане“, каза тя.

Така в рамките на един и същи обществен спор бяха поставени две различни тези: че цените в магазините са достигнали неприемливи равнища и че трайното решение изисква промени в производството, конкуренцията и веригата на доставки.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Главният изпълнителен

    21 6 Отговор
    Главният изпълнителен директор на ..................голяма търговска верига Милена Драгийска заяви, че нито един продукт в компанията не се продава с надценка от над 100% - ами, да при нас е 99-100%...........

    09:11 22.10.2026

  • 2 Г-н Герг .

    37 7 Отговор
    Забавното мина границата с Вашето безумно решение , да приемете еврото след манипулация на финансовото състояние на държавата ни . Крадеца вика след дъжд качулка- дръжте крадеца . От тази истина няма как да избягате . Сега Радев Ви е виновен след няколко месеца управление . Не сме вече стадото на Вашия шеф .

    09:13 22.10.2026

  • 3 георг халката

    17 5 Отговор
    в опг дпс-гроб не ни е скъпо

    09:15 22.10.2026

  • 4 Лъжеш

    27 4 Отговор
    Няма Цени под 100%

    09:16 22.10.2026

  • 5 Факт

    26 1 Отговор
    Племето си заслужава съдбата.Когато се обяви бойкот на търговските вериги,то хукна като обезумяло да купува в същия ден.Ее,какво очаквахте,какво ревете сега?Само гърч и камшик.

    09:17 22.10.2026

  • 6 Хмм

    17 4 Отговор
    в тези кошници са включени много скъпи продукти, по-изгодно е да се купят на промоция, изобщо изиграха Радев, но той от 10 години не знае какво е магазин и какви са цените, общо взето цените в суперите са прилични, но услугите са двойно по-високи, 30 лева станаха 30 евро.

    09:17 22.10.2026

  • 7 нннн

    24 1 Отговор
    Абе, защо няма още съд за престъпниците, които фалшифицираха икономическите данни, за да приемем еврото?
    И защо още има хора, които гласуват за партиите, които като животни ни натикаха в Еврозоната?

    Коментиран от #8, #12

    09:26 22.10.2026

  • 8 Никой не казва

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "нннн":

    А тази от тази верига защо не заведе дело срещу Манолова, че лъже и манипулира. НЯМА закон, който да определя колко да е надценката. ИМА пазарна икономика и будали да купуват.

    09:33 22.10.2026

  • 9 Анонимен

    11 0 Отговор
    Как да няма 100% надценка бе, вие да не живеете в друга държава?!!

    09:35 22.10.2026

  • 10 бързо решение

    6 1 Отговор
    Потношение на тези цени има два ясно изразени периода, съответно вина. Първият е при въвеждане на еврото с фалшиви данни, което направиха послушниците урсуляци ППДБ, ГЕРБ и ДПС. Заради тях всичко поскъпна 100% и вината е изцяло тяхна. Втората е при сегашното правителство, което имитира реформи и борба. Няма защо Мая Манолова да ми обикаля студията и да показва, че има 100% надценка - всички го виждаме от една година. Единственото, което трябва да направят, е да вкарат в някой закон два нови члена. Предлагам им ги, ако ги мързи да мислят:
    Чл.1 - Когато разликата между доставната и продажната цена е повече от 20%, на търговеца се налага глоба от 20% от оборота, но не по-малко от 1 милион, а за ЕТ - 100 000 евро.
    Чл. 2 - Когато нарушението по чл.1 е констатирано повторно, се налага глоба в троен размер и на лицето се забранява да упражнява търговска дейност на територията на Република България.
    Това е. Другото са празни приказки и плямпаници на принципа "мижи да те лажем".

    Коментиран от #18

    09:40 22.10.2026

  • 11 Лъжа

    8 1 Отговор
    Има над 100% надценки само!
    Казвано често от познати и непознати - цените на храните са еднакви у нас и в богатите страни като Германия, Англия и други.
    Но заплатите там са в пъти по-големи.
    Стига се правихте на невинни, картели!

    Коментиран от #17

    09:41 22.10.2026

  • 12 прав си

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "нннн":

    Те същите искат сега пак като животни да ни натикат във война.

    09:41 22.10.2026

  • 13 Да, бе, да

    6 0 Отговор
    След гроздобер, цена на пазара 3,5 Евро за килограм грозде и домати за 2,5 Евро им се виждат нормални цени, без нафценки? Ами те в Германия сигурно са по-евтини.

    09:53 22.10.2026

  • 14 ....

    6 1 Отговор
    Политиците фалшифицирали данните за еврозоната трябва да бъдат съдени за измама и фалшификация на данните.

    09:54 22.10.2026

  • 15 Млад еврас

    7 0 Отговор
    Ние знаем как се формират надценките, правиш всички сметки + 30%-40% печалба и после слагаш 100% извънредни разходи за по сигурно и цената е готова, нали е пазарна икономика и клиента регулира цената хахаха, пазарна икономика голям смях хахаха клиента регулирал хахаха.

    09:56 22.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Голям смях

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Лъжа":

    АЗ бих сложил 1000% надценка. Има будали има и печалба. Няма закон който да ме спре.

    10:02 22.10.2026

  • 18 днес

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "бързо решение":

    Глоба - ха, ха, нали тази глоба след това ще се включи в крайната на цена на стоките - и глобата ще бъде платена пак от нас - потребителите!!!!
    Предлагам вместо глоба - спиране работата на търговското дружество за 12 месеца, а управителят да няма право да бъде управител на търговски дружество - 36 месеца.. При повторност - санкцията е в двоен размер!

    10:11 22.10.2026

  • 19 Георги

    2 0 Отговор
    да печалбата им е 2-5 евро на 100, защото се плащат милиони консултантски хонорари на чужди фирми, през които се изнася печалбата. Така не се плаща данък в България и като се отчислят тези консултантски хонорари за разход те не влизат в печалбата и така остава 2-5 евро на 100 евро. Държавата да провери какво толкова ги консултират за 20-30-40 милиона на верига. За жалост това е само пушилка от управляващите за да може веригите да си плащат където трябва.
    За толкова балам народ ли ни взеха незнам.

    10:12 22.10.2026

  • 20 Само питам

    1 0 Отговор
    А надценката например на прясното мляко колко е ? От 1.60 Лева на 1.60 -1.80€ ?!

    10:23 22.10.2026