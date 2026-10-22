Цените на храните: Няма надценка 100%

„В магазина отдавна цените минаха границата на забавното. Забавно беше, че „Кошница с грижа“ ще понижи цените“, заяви пред БНТ бившият външен министър Георг Георгиев.
Той коментира и политическия спор около извънредното парламентарно заседание за „Петричкия Ескобар“. По думите му липсата на достатъчно депутати от опозицията е била посочвана като причина заседанието да не се състои, но според него основният въпрос е къде са били 131 депутати от управляващите. Георгиев подчерта, че именно управляващото мнозинство носи отговорност за осигуряването на кворум.
Търговска верига отхвърли твърденията за надценки над 100%
Главният изпълнителен директор на голяма търговска верига Милена Драгийска заяви, че нито един продукт в компанията не се продава с надценка от над 100%, каквато е била посочвана в публични коментари на Мая Манолова.„Категорично нито един продукт в нашата верига няма такава надценка, за каквато говори Мая Манолова. На 100 евро оборот печелим между 2 и 5 евро, защото нашият бизнес в световен мащаб е нискомаржов“, каза Драгийска.
Тя посочи, че над 300 български производители доставят продукция за веригата. Според нея спорът за цените не може да бъде решен само с проверки и санкции, защото в основата му стоят структурни проблеми в земеделието и недостатъчното вътрешно производство.
„Представете си вашето дете трябва да си напише домашното по математика, но няма пергел, няма тетрадка с малки квадратчета, няма подострен молив и вероятно и лампата му е изгасена, но вие му се карате защо не е написано домашното, а то няма основни неща“, заяви Драгийска.
Проблемът според бизнеса е в производството
Драгийска каза, че осигуряването на продоволствието би било най-устойчиво, ако се разчита на производители от близките села и градове. Тя даде като примери Полша, Франция и Германия.„Приветстваме да се провери цялата верига на доставки. Изконният проблем е, че няма конкурентни условия, достатъчно вътрешно производство, с което да се покрие вътрешното потребление и да не се налага внос отвън. Това трябва да решим. Докато това не се реши, 2000 проверки на ден да се правят и санкции да им се налагат, проблемът ще остане“, каза тя.
Така в рамките на един и същи обществен спор бяха поставени две различни тези: че цените в магазините са достигнали неприемливи равнища и че трайното решение изисква промени в производството, конкуренцията и веригата на доставки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Главният изпълнителен
09:11 22.10.2026
2 Г-н Герг .
09:13 22.10.2026
3 георг халката
09:15 22.10.2026
4 Лъжеш
09:16 22.10.2026
5 Факт
09:17 22.10.2026
6 Хмм
09:17 22.10.2026
7 нннн
И защо още има хора, които гласуват за партиите, които като животни ни натикаха в Еврозоната?
Коментиран от #8, #12
09:26 22.10.2026
8 Никой не казва
До коментар #7 от "нннн":А тази от тази верига защо не заведе дело срещу Манолова, че лъже и манипулира. НЯМА закон, който да определя колко да е надценката. ИМА пазарна икономика и будали да купуват.
09:33 22.10.2026
9 Анонимен
09:35 22.10.2026
10 бързо решение
Чл.1 - Когато разликата между доставната и продажната цена е повече от 20%, на търговеца се налага глоба от 20% от оборота, но не по-малко от 1 милион, а за ЕТ - 100 000 евро.
Чл. 2 - Когато нарушението по чл.1 е констатирано повторно, се налага глоба в троен размер и на лицето се забранява да упражнява търговска дейност на територията на Република България.
Това е. Другото са празни приказки и плямпаници на принципа "мижи да те лажем".
Коментиран от #18
09:40 22.10.2026
11 Лъжа
Казвано често от познати и непознати - цените на храните са еднакви у нас и в богатите страни като Германия, Англия и други.
Но заплатите там са в пъти по-големи.
Стига се правихте на невинни, картели!
Коментиран от #17
09:41 22.10.2026
12 прав си
До коментар #7 от "нннн":Те същите искат сега пак като животни да ни натикат във война.
09:41 22.10.2026
13 Да, бе, да
09:53 22.10.2026
14 ....
09:54 22.10.2026
15 Млад еврас
09:56 22.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Голям смях
До коментар #11 от "Лъжа":АЗ бих сложил 1000% надценка. Има будали има и печалба. Няма закон който да ме спре.
10:02 22.10.2026
18 днес
До коментар #10 от "бързо решение":Глоба - ха, ха, нали тази глоба след това ще се включи в крайната на цена на стоките - и глобата ще бъде платена пак от нас - потребителите!!!!
Предлагам вместо глоба - спиране работата на търговското дружество за 12 месеца, а управителят да няма право да бъде управител на търговски дружество - 36 месеца.. При повторност - санкцията е в двоен размер!
10:11 22.10.2026
19 Георги
За толкова балам народ ли ни взеха незнам.
10:12 22.10.2026
20 Само питам
10:23 22.10.2026