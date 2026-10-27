Русия подготвя договори за добив с шест страни от Африка

Русия планира в близко време да подпише документи за двустранно сътрудничество в областта на недроползването с шест африкански държави. Това е съобщило руското Министерство на природните ресурси и екологията пред ТАСС в навечерието на третия самит Русия – Африка.

В разпространената информация не са посочени имената на шестте държави, нито конкретните находища и минерални ресурси, към които ще бъдат насочени договореностите. Сътрудничеството в сектора обичайно обхваща геоложко картиране, проучване на находища, оценка на запасите, добив и подготовка на специалисти.

Документите се очакват около срещата в Москва

Третата среща Русия – Африка ще се проведе на 28 и 29 октомври в Москва. Участието си са потвърдили 48 от 54 африкански държави, като 22 от тях ще бъдат представени от държавни глави. По информация на помощника на руския президент Юрий Ушаков на форума се очаква да бъде подписан пакет от 33 междуправителствени и междуведомствени документа, меморандуми и търговски договори.

Сред основните документи на политическо равнище се очакват итогова декларация, декларация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект и план за действие на партньорския форум Русия – Африка за периода 2027–2029 г. Отделно са планирани двустранни срещи на руския президент Владимир Путин с лидери от континента, включително от Египет, Етиопия, Конго, Гана, Мали, Мавритания, Южен Судан и Централноафриканската република.

Москва разширява суровинния диалог

Новите договорености идват след втория Руско-африкански суровинен диалог, проведен на 13 и 14 октомври в Санкт Петербург. В него са участвали повече от 800 души, сред които делегати от 43 африкански държави. Форумът беше посветен на геологията, управлението на минната индустрия, технологиите и подготовката на кадри.

Заместник-министърът на природните ресурси на Танзания Стивън Кирусва заяви по време на форума: „За нас това е възможност да намерим надежден партньор за сътрудничество за дълги години“. Танзания е сред африканските държави, с които Русия обсъжда разширяване на икономическите и суровинните връзки.

Русия вече има подобни договорености с отделни африкански партньори. През 2024 г. беше подписан меморандум със Сиера Леоне за съвместни геофизични и геоложки проучвания, създаване на карти и оценка на находища. Паралелно с това Москва развива контакти в областта на недроползването с Гана, Бенин, Еритрея, Централноафриканската република и Гвинея-Бисау.

Предстоящото подписване на шестте документа ще бъде част от по-широкия пакет договорености, подготвян за третия самит Русия – Африка. Конкретните параметри на споразуменията и страните по тях се очаква да станат известни при официалното им подписване.

Източници: tass.ru, interfax.ru, afrinz.ru