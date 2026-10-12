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Приходите от нощувки у нас скочиха с 13,3% през август

Приходите от нощувки у нас скочиха с 13,3% през август

12 Октомври, 2026 16:15 344 2

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Приходите от чужди туристи са 270,5 милиона евро

Приходите от нощувки у нас скочиха с 13,3% през август - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Приходите от нощувки в България през август 2026 г. се увеличават с 13,3% спрямо същия месец на предходната година и достигат 384,5 млн. евро, съобщи Националният статистически институт.

„Приходите от нощувки се увеличават с 13,3 на сто през август спрямо същия месец на предходната година и достигат 384,5 млн. евро“, посочва НСИ.

От общата сума 270,5 млн. евро са приходите от чужди граждани, а 114 млн. евро са генерирани от български граждани. През юли приходите от нощувки са били 346,4 млн. евро, което представлява годишен ръст от 11,4%.

Нощувките намаляват, но приходите растат

Общият брой на реализираните нощувки през август е 6 291 200, или с 2% по-малко спрямо август 2025 г. Чуждите граждани са реализирали 4 016 300 нощувки, а българските граждани – 2 274 900.

Общата заетост на леглата е 56,5%, като намалява с 1,3 процентни пункта на годишна база. Най-висока е заетостта в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 72%. Следват обектите с 3 звезди с 48,6% и тези с 1 и 2 звезди с 33,1%.

Повече места за настаняване

През август в страната са функционирали 3 836 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други обекти за краткосрочно настаняване. Те са разполагали със 153 600 стаи и 357 400 легла.

На годишна база броят на местата за настаняване се увеличава с 1,7%, а леглата в тях – с 0,5%. Данните обхващат приходите от нощувки, без допълнителните услуги, предоставяни на гостите.

Източници: bta.bg


София / България
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