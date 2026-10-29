Златните резерви на Русия паднаха до най-ниското си ниво

Златните резерви на Русия са намалели с 6,2 метрични тона през септември и са достигнали приблизително 2260 тона. Това е най-ниското им равнище от края на 2019 г., съобщи украинската Служба за външно разузнаване. Спадът е десети пореден месечен.
Данните на Банката на Русия, цитирани от Interfax, показват близка стойност от около 2264 тона, или 72,8 милиона тройунции. Разликата спрямо оценката на украинското разузнаване се дължи на закръгляването на числата.
От декември 2025 г. физическите запаси от монетарно злато са намалели с около 62 тона, или 2,7%. Така Русия постепенно се отказва от част от натрупания през последните години буфер, който служеше за защита на финансовата система от външни ограничения.
Стойността на резервите се свива и заради пазарните цени
Доларовата стойност на монетарното злато е спаднала от 333,5 млрд. долара в края на август до 301,6 млрд. долара през септември. Според Банката на Русия промяната не се дължи единствено на продажби, а и на преоценка на активите и колебанията на международните цени.
Общият размер на руските международни резерви е бил 731,76 млрд. долара в края на септември, според официални данни, цитирани от Interfax. Към 9 октомври оценката е била 723,5 млрд. долара, или с 45,5 млрд. долара, 5,9%, по-малко спрямо началото на септември.
Москва използва резервите за покриване на дефицита
Украинското разузнаване свързва продажбата на злато с нарастващия бюджетен дефицит, намаляващите приходи от нефт и газ и високите държавни разходи, включително за войната срещу Украйна.„Приходите от нефт и газ намаляват, докато държавните разходи, особено за войната срещу Украйна, остават високи“, се посочва в съобщението на Службата за външно разузнаване на Украйна.
Според службата руското Министерство на финансите продава валутни и златни активи от Фонда за национално благосъстояние срещу рубли. След това Централната банка извършва операции на вътрешния пазар, използвайки китайски юани и злато.
Продажбата на резервни активи позволява на Москва временно да финансира държавните разходи, без незабавно да увеличава задлъжнялостта или да съкращава бюджетни програми. В същото време значителна част от чуждестранните активи на Руската централна банка е замразена след санкциите от 2022 г., което ограничава средствата, до които правителството може да получи бърз достъп.
Следва натиск върху бюджета
Службата за външно разузнаване на Украйна предупреждава, че ако дефицитът се запази, а резервите не бъдат възстановени, Русия може да бъде принудена да увеличи заемите, да повиши данъците или да намали държавните разходи.
Същевременно продажбите не означават, че целият обем на руските международни резерви е незабавно достъпен за правителството. Част от активите е блокирана в чужбина, а стойността на останалите се променя според цените на златото, валутните курсове и пазарните операции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Нула със запетайка
Коментиран от #14, #22, #35
15:07 29.10.2026
3 Всичко е по план
Коментиран от #13, #31
15:07 29.10.2026
4 К.О.Т.А.К 🐱
15:07 29.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 НОВИНИ
15:08 29.10.2026
7 историк
15:09 29.10.2026
8 Нема страшно
15:10 29.10.2026
9 000
15:12 29.10.2026
10 ти да видиш
15:13 29.10.2026
11 Жалкари
15:14 29.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Млад еврас
До коментар #3 от "Всичко е по план":А как е златото на еврастите, как е а, то понеже санкциите имат ефект хахахаха.
15:16 29.10.2026
14 Територията
До коментар #2 от "Нула със запетайка":Питай Тиквата, къде го хариза в Лондон и ако си го искаме обратно, трябва да платим 300 млн. Евро!
15:16 29.10.2026
15 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜
Коментиран от #19
15:17 29.10.2026
16 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
15:24 29.10.2026
17 корабче плава в окото ми
15:24 29.10.2026
18 Само споделям
15:25 29.10.2026
19 Само споделям
До коментар #15 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":Надали, там е пулна мизерия. БГ русофилите не са глупави и не се отзоваха на Путин да се преместят в Русия.
15:26 29.10.2026
20 СВО 1 708 дни РЕЗИЛ
Според статия в "МТ", всеки месец през 2026 год. Централната банка на Русия продава злато за покриване на бюджетния дефицит. Тази година той ще бъде два пъти по-голям от първоначално планирания - 7,3 трлн рубли.
Голяма част от продаденото руско злато се насочва към Китай и според данни на китайските митници, приблизително 100 тона руско злато са пристигнали в Хонконг между януари и юли - три пъти повече, отколкото през същия период на 2025 год.
Според Financial Times слатните "потоци" към Китай започват още през първата година на "СВО" и оттогава през Хонконг са изнесени благородни метали на стойност $35 млрд.
Коментиран от #23
15:27 29.10.2026
21 Само питам
15:27 29.10.2026
22 Разпродават
До коментар #2 от "Нула със запетайка":Пара нема за ракети и дронове от С. Корея, Иран и Китай.
Сега са извикали африкански лидери в Москва, за да им предлагат да изкупят обратно въоръжението, което СССР им продаде.
15:29 29.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 6,2 тона злато... абе смешници
Коментиран от #27, #30
15:33 29.10.2026
25 Един
15:33 29.10.2026
26 Ще наблюдаваме СССР - 2
15:34 29.10.2026
27 Само дето то не се добива от държавата
До коментар #24 от "6,2 тона злато... абе смешници":и не се а от компании на олигарси от кръга на Путин. Парите въобще не отиват в хазната.
15:36 29.10.2026
28 6,2 тона злато... абе смешници
15:36 29.10.2026
29 Продаде скъпо
15:38 29.10.2026
30 СВО 1 708 дни РЕЗИЛ
До коментар #24 от "6,2 тона злато... абе смешници":Това обаче е добива за цялото време, през което се води статистика, защото общият ГОДИШЕН добив в света е около 11 тона
Топ производители на злато в света (по данни на Световния съвет по златото):
1. Китай: 332 тона
2. Русия: 330,9 тона
3. Австралия: 315,1 тона
4. Канада: 192,9 тона
5. САЩ: 186,8 тона
6. Гана: 129,2 тона
7. Перу: 127,3 тона
8. Мексико: 124,5 тона
9. Индонезия: 117,5 тона
10. Узбекистан: 113,6 тона
15:41 29.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Давайте
15:49 29.10.2026
34 Kaлпазанин
15:49 29.10.2026
35 Вашите 39 тона не са ваши
До коментар #2 от "Нула със запетайка":У Лондон са. Отпиши ги.
15:50 29.10.2026
36 Завалии
15:56 29.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.