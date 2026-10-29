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Златните резерви на Русия паднаха до най-ниското си ниво

Златните резерви на Русия паднаха до най-ниското си ниво

29 Октомври, 2026 15:05 704 37

  • русия-
  • златни резерви-
  • бюджетен дефицит-
  • войната в украйна-
  • международни резерви

Москва е продала още 6,2 тона злато през септември, докато бюджетният дефицит и военните разходи продължават да растат

Златните резерви на Русия паднаха до най-ниското си ниво - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Златните резерви на Русия са намалели с 6,2 метрични тона през септември и са достигнали приблизително 2260 тона. Това е най-ниското им равнище от края на 2019 г., съобщи украинската Служба за външно разузнаване. Спадът е десети пореден месечен.

Данните на Банката на Русия, цитирани от Interfax, показват близка стойност от около 2264 тона, или 72,8 милиона тройунции. Разликата спрямо оценката на украинското разузнаване се дължи на закръгляването на числата.

От декември 2025 г. физическите запаси от монетарно злато са намалели с около 62 тона, или 2,7%. Така Русия постепенно се отказва от част от натрупания през последните години буфер, който служеше за защита на финансовата система от външни ограничения.

Стойността на резервите се свива и заради пазарните цени

Доларовата стойност на монетарното злато е спаднала от 333,5 млрд. долара в края на август до 301,6 млрд. долара през септември. Според Банката на Русия промяната не се дължи единствено на продажби, а и на преоценка на активите и колебанията на международните цени.

Общият размер на руските международни резерви е бил 731,76 млрд. долара в края на септември, според официални данни, цитирани от Interfax. Към 9 октомври оценката е била 723,5 млрд. долара, или с 45,5 млрд. долара, 5,9%, по-малко спрямо началото на септември.

Москва използва резервите за покриване на дефицита

Украинското разузнаване свързва продажбата на злато с нарастващия бюджетен дефицит, намаляващите приходи от нефт и газ и високите държавни разходи, включително за войната срещу Украйна.

„Приходите от нефт и газ намаляват, докато държавните разходи, особено за войната срещу Украйна, остават високи“, се посочва в съобщението на Службата за външно разузнаване на Украйна.

Според службата руското Министерство на финансите продава валутни и златни активи от Фонда за национално благосъстояние срещу рубли. След това Централната банка извършва операции на вътрешния пазар, използвайки китайски юани и злато.

Продажбата на резервни активи позволява на Москва временно да финансира държавните разходи, без незабавно да увеличава задлъжнялостта или да съкращава бюджетни програми. В същото време значителна част от чуждестранните активи на Руската централна банка е замразена след санкциите от 2022 г., което ограничава средствата, до които правителството може да получи бърз достъп.

Следва натиск върху бюджета

Службата за външно разузнаване на Украйна предупреждава, че ако дефицитът се запази, а резервите не бъдат възстановени, Русия може да бъде принудена да увеличи заемите, да повиши данъците или да намали държавните разходи.

Същевременно продажбите не означават, че целият обем на руските международни резерви е незабавно достъпен за правителството. Част от активите е блокирана в чужбина, а стойността на останалите се променя според цените на златото, валутните курсове и пазарните операции.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нула със запетайка

    15 5 Отговор
    А нашите колко са?

    Коментиран от #14, #22, #35

    15:07 29.10.2026

  • 3 Всичко е по план

    7 10 Отговор
    То е защото санкциите нямат ефект ...

    Коментиран от #13, #31

    15:07 29.10.2026

  • 4 К.О.Т.А.К 🐱

    5 10 Отговор
    абе мислиха да слагат златна нишка на рублата , ама получилос как всегда

    15:07 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 НОВИНИ

    15 7 Отговор
    За хора с нисък интелект.

    15:08 29.10.2026

  • 7 историк

    12 7 Отговор
    Вие си гледайте курниците ,защото навсякъде има протести и народите страдат ,а Русия винаго ще се оправи !!

    15:09 29.10.2026

  • 8 Нема страшно

    15 5 Отговор
    Това е най-голямата страна в света. Ще изкопаят още злато. Имат още много.

    15:10 29.10.2026

  • 9 000

    10 7 Отговор
    За сметка на това в европа всичко цъфти и връзва. Разпада на ес е в ход, но последното ограбване на глупавите европейци тече с пълна сила.

    15:12 29.10.2026

  • 10 ти да видиш

    13 4 Отговор
    Украинското разузнаване било казало????!!!!!🤣🤣🤣Само тая тъпня ли успехте да измислите днес?

    15:13 29.10.2026

  • 11 Жалкари

    11 4 Отговор
    То Путин не знае колко злато има в резерв, "украинското разузнаване" знаело 🤣 Стават жалки с тия лъжи!

    15:14 29.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Млад еврас

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Всичко е по план":

    А как е златото на еврастите, как е а, то понеже санкциите имат ефект хахахаха.

    15:16 29.10.2026

  • 14 Територията

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Нула със запетайка":

    Питай Тиквата, къде го хариза в Лондон и ако си го искаме обратно, трябва да платим 300 млн. Евро!

    15:16 29.10.2026

  • 15 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜

    5 7 Отговор
    Сигурно е продала златото за да построи някое училище или път в провинцията, да подобри живота на жителите на РФ.

    Коментиран от #19

    15:17 29.10.2026

  • 16 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    5 3 Отговор
    Загубата на Volkswagen расте през третото тримесечие до близо 6 млрд. евро. Колко ли злато са продали?

    15:24 29.10.2026

  • 17 корабче плава в окото ми

    3 5 Отговор
    Най-много вЕрвам на украинското разузнаване...

    15:24 29.10.2026

  • 18 Само споделям

    6 4 Отговор
    Путин съсипва Русия. Неслучайно русофилите бягат в пропадналата Западна Европа да живеят.

    15:25 29.10.2026

  • 19 Само споделям

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":

    Надали, там е пулна мизерия. БГ русофилите не са глупави и не се отзоваха на Путин да се преместят в Русия.

    15:26 29.10.2026

  • 20 СВО 1 708 дни РЕЗИЛ

    6 2 Отговор
    Банката на Русия продължава да продава злато от резервите си за десети пореден месец като част от операциите за покриване на бюджетния дефицит, който тази година ще бъде два пъти по-голям от първоначално планирания - 7,3 трилиона рубли, пише "МТ".

    Според статия в "МТ", всеки месец през 2026 год. Централната банка на Русия продава злато за покриване на бюджетния дефицит. Тази година той ще бъде два пъти по-голям от първоначално планирания - 7,3 трлн рубли.

    Голяма част от продаденото руско злато се насочва към Китай и според данни на китайските митници, приблизително 100 тона руско злато са пристигнали в Хонконг между януари и юли - три пъти повече, отколкото през същия период на 2025 год.

    Според Financial Times слатните "потоци" към Китай започват още през първата година на "СВО" и оттогава през Хонконг са изнесени благородни метали на стойност $35 млрд.

    Коментиран от #23

    15:27 29.10.2026

  • 21 Само питам

    3 3 Отговор
    Общото количество чист златен еквивалент, което щатско - канадска компания извлича от двете български мини общо, варира около 8 до 10 тона годишно .Чисто злато на година ! Колко от това остава за България .

    15:27 29.10.2026

  • 22 Разпродават

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нула със запетайка":

    Пара нема за ракети и дронове от С. Корея, Иран и Китай.
    Сега са извикали африкански лидери в Москва, за да им предлагат да изкупят обратно въоръжението, което СССР им продаде.

    15:29 29.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 6,2 тона злато... абе смешници

    3 5 Отговор
    Русия произвежда около 300–331 тона злато годишно, което я нарежда като втори по големина производител на злато в света след Китай.

    Коментиран от #27, #30

    15:33 29.10.2026

  • 25 Един

    6 1 Отговор
    Златото е отишло за кенефа на Хаяско.

    15:33 29.10.2026

  • 26 Ще наблюдаваме СССР - 2

    6 2 Отговор
    В Русия като свършат парите, следва разпадане.... и пилешки бутчета от САЩ за да не умрат от глад.

    15:34 29.10.2026

  • 27 Само дето то не се добива от държавата

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "6,2 тона злато... абе смешници":

    и не се а от компании на олигарси от кръга на Путин. Парите въобще не отиват в хазната.

    15:36 29.10.2026

  • 28 6,2 тона злато... абе смешници

    0 1 Отговор
    Москва продава на собствените си граждани със сконт от 6% ! Депозитите на гражданите в частните банки се оказват по сметка на държавата като краен резултат а златото пак си е в Русия. Същото и с Узбекистан се случи

    15:36 29.10.2026

  • 29 Продаде скъпо

    2 0 Отговор
    Сега купува със 70% по евтино

    15:38 29.10.2026

  • 30 СВО 1 708 дни РЕЗИЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "6,2 тона злато... абе смешници":

    Това обаче е добива за цялото време, през което се води статистика, защото общият ГОДИШЕН добив в света е около 11 тона

    Топ производители на злато в света (по данни на Световния съвет по златото):

    1. Китай: 332 тона
    2. Русия: 330,9 тона
    3. Австралия: 315,1 тона
    4. Канада: 192,9 тона
    5. САЩ: 186,8 тона
    6. Гана: 129,2 тона
    7. Перу: 127,3 тона
    8. Мексико: 124,5 тона
    9. Индонезия: 117,5 тона
    10. Узбекистан: 113,6 тона

    15:41 29.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Давайте

    0 0 Отговор
    в същия дух. И ни върнете нашите 22тона преди да сте изхарчили всичко,за да сеете смърт.

    15:49 29.10.2026

  • 34 Kaлпазанин

    0 2 Отговор
    Аз очаквам вече и въздуха да им свърши ,,,,,,според украинското разузнаване

    15:49 29.10.2026

  • 35 Вашите 39 тона не са ваши

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Нула със запетайка":

    У Лондон са. Отпиши ги.

    15:50 29.10.2026

  • 36 Завалии

    0 1 Отговор
    Да бяха нормална страна, с нормално управление и афинитет към спокоен и мирен живот, тези 140 милиона жители, щяха да си живеят чудно и богато с ресурсите с които розполага безкрайната им територия. Но, уви.

    15:56 29.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.