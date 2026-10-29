Златните резерви на Русия паднаха до най-ниското си ниво

Златните резерви на Русия са намалели с 6,2 метрични тона през септември и са достигнали приблизително 2260 тона. Това е най-ниското им равнище от края на 2019 г., съобщи украинската Служба за външно разузнаване. Спадът е десети пореден месечен.

Данните на Банката на Русия, цитирани от Interfax, показват близка стойност от около 2264 тона, или 72,8 милиона тройунции. Разликата спрямо оценката на украинското разузнаване се дължи на закръгляването на числата.

От декември 2025 г. физическите запаси от монетарно злато са намалели с около 62 тона, или 2,7%. Така Русия постепенно се отказва от част от натрупания през последните години буфер, който служеше за защита на финансовата система от външни ограничения.

Стойността на резервите се свива и заради пазарните цени

Доларовата стойност на монетарното злато е спаднала от 333,5 млрд. долара в края на август до 301,6 млрд. долара през септември. Според Банката на Русия промяната не се дължи единствено на продажби, а и на преоценка на активите и колебанията на международните цени.

Общият размер на руските международни резерви е бил 731,76 млрд. долара в края на септември, според официални данни, цитирани от Interfax. Към 9 октомври оценката е била 723,5 млрд. долара, или с 45,5 млрд. долара, 5,9%, по-малко спрямо началото на септември.

Москва използва резервите за покриване на дефицита

Украинското разузнаване свързва продажбата на злато с нарастващия бюджетен дефицит, намаляващите приходи от нефт и газ и високите държавни разходи, включително за войната срещу Украйна.

„Приходите от нефт и газ намаляват, докато държавните разходи, особено за войната срещу Украйна, остават високи“, се посочва в съобщението на Службата за външно разузнаване на Украйна.

Според службата руското Министерство на финансите продава валутни и златни активи от Фонда за национално благосъстояние срещу рубли. След това Централната банка извършва операции на вътрешния пазар, използвайки китайски юани и злато.

Продажбата на резервни активи позволява на Москва временно да финансира държавните разходи, без незабавно да увеличава задлъжнялостта или да съкращава бюджетни програми. В същото време значителна част от чуждестранните активи на Руската централна банка е замразена след санкциите от 2022 г., което ограничава средствата, до които правителството може да получи бърз достъп.

Следва натиск върху бюджета

Службата за външно разузнаване на Украйна предупреждава, че ако дефицитът се запази, а резервите не бъдат възстановени, Русия може да бъде принудена да увеличи заемите, да повиши данъците или да намали държавните разходи.

Същевременно продажбите не означават, че целият обем на руските международни резерви е незабавно достъпен за правителството. Част от активите е блокирана в чужбина, а стойността на останалите се променя според цените на златото, валутните курсове и пазарните операции.