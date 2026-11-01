OPEC+ запазва добивните цели за декември без промяна

Страните от OPEC+ са постигнали принципно съгласие да запазят без промяна целите си за добив на петрол през декември. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на трима източници, запознати с обсъжданията.

Окончателното решение се очаква на онлайн среща в неделя, 1 ноември, в която ще участват Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман. Тримата източници са пожелали анонимност.

„Съгласие по принцип“ означава, че позицията е договорена предварително, но трябва да бъде официално потвърдена от участниците. Очакването е групата да не предприема нови промени в политиката за добива до следващата година.

Запазват се и действащите съкращения

Решението идва след като през септември OPEC+ завърши поетапното отменяне на съкращение от 1,65 млн. барела дневно, договорено през 2023 г. Въпреки това върху повечето членове продължава да действа още един слой от ограничения за около 2 млн. барела дневно, който трябва да остане в сила до края на 2026 г.

На 4 октомври седемте държави вече решиха да запазят за ноември производствените нива, определени за септември. Тогава OPEC заяви, че участниците „потвърждават колективния си ангажимент“ към пълното спазване на Декларацията за сътрудничество.

На практика част от планираните производствени обеми остават неизползвани. Според Ройтерс повечето от страните продължават да добиват под определените им цели, а износът на производителите от Персийския залив е засегнат от продължаващите нарушения на доставките, свързани с войната между Иран и Израел.

Фокусът се измества към квотите за 2027 г.

Пред OPEC+ остава прегледът на производствения капацитет на държавите членки, който трябва да бъде финализиран през четвъртото тримесечие. Данните от него ще послужат за определяне на базовите нива, от които ще се изчисляват квотите през 2027 г.

Именно бъдещите базови нива ще определят как ще бъдат разпределени производствените цели и кога може да започне следващият етап от постепенното отменяне на съкращенията. Засега официалното решение за декември предстои да бъде взето на срещата на седемте държави.

Източници: marketscreener.com, investing.com, apnews.com