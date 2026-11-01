Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
OPEC+ запазва добивните цели за декември без промяна

OPEC+ запазва добивните цели за декември без промяна

1 Ноември, 2026 05:59 464 0

  • opec+-
  • петрол-
  • производствени квоти-
  • саудитска арабия

Решението по принцип е постигнато преди онлайн срещата на седемте ключови държави на 1 ноември. Окончателното одобрение се очаква по време на разговорите

OPEC+ запазва добивните цели за декември без промяна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Страните от OPEC+ са постигнали принципно съгласие да запазят без промяна целите си за добив на петрол през декември. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на трима източници, запознати с обсъжданията.

Окончателното решение се очаква на онлайн среща в неделя, 1 ноември, в която ще участват Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман. Тримата източници са пожелали анонимност.

„Съгласие по принцип“ означава, че позицията е договорена предварително, но трябва да бъде официално потвърдена от участниците. Очакването е групата да не предприема нови промени в политиката за добива до следващата година.

Запазват се и действащите съкращения

Решението идва след като през септември OPEC+ завърши поетапното отменяне на съкращение от 1,65 млн. барела дневно, договорено през 2023 г. Въпреки това върху повечето членове продължава да действа още един слой от ограничения за около 2 млн. барела дневно, който трябва да остане в сила до края на 2026 г.

На 4 октомври седемте държави вече решиха да запазят за ноември производствените нива, определени за септември. Тогава OPEC заяви, че участниците „потвърждават колективния си ангажимент“ към пълното спазване на Декларацията за сътрудничество.

На практика част от планираните производствени обеми остават неизползвани. Според Ройтерс повечето от страните продължават да добиват под определените им цели, а износът на производителите от Персийския залив е засегнат от продължаващите нарушения на доставките, свързани с войната между Иран и Израел.

Фокусът се измества към квотите за 2027 г.

Пред OPEC+ остава прегледът на производствения капацитет на държавите членки, който трябва да бъде финализиран през четвъртото тримесечие. Данните от него ще послужат за определяне на базовите нива, от които ще се изчисляват квотите през 2027 г.

Именно бъдещите базови нива ще определят как ще бъдат разпределени производствените цели и кога може да започне следващият етап от постепенното отменяне на съкращенията. Засега официалното решение за декември предстои да бъде взето на срещата на седемте държави.

Източници: marketscreener.com, investing.com, apnews.com


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ