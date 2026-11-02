Голяма компания купи завода за е-велосипеди край Куклен

Пловдивската компания за медицински изделия BTL Industries купи производствената база за електрически велосипеди в Куклен, която е собственост на обявеното в несъстоятелност дружество „Е-Велокс“ ЕООД. Сделката е на стойност 17 450 000 евро, а новият собственик планира в комплекса да изгради завод за медицинска апаратура и оборудване.

Търгът е проведен при начална цена от 17 424 000 евро, определена като 80% от пазарната оценка на имота. Това е втори опит за продажба на базата. При първата процедура началната цена е била 21 780 000 евро, или с 4 356 000 евро повече.

„Постановлението влиза в сила от днес и предстои въвеждане на новия собственик“, съобщи адвокат Антоанета Николова, синдик на „Е-Велокс“, цитирана от Plovdiv24.bg. След влизането му в сила предстои купувачът да бъде въведен във владение.

Парите отиват към „УниКредит Булбанк“

Продажната цена ще бъде преведена на „УниКредит Булбанк“, като с нея ще бъдат погасени 83% от задълженията на „Е-Велокс“ към банката. За останалата част синдикът е предявил иск към „Лидер-96“ ЕООД, което е собственик на дружеството за производство на електрически велосипеди.

Имотът се намира в местността „Капсида“ в индустриалната зона на Куклен и е с площ 46 999 кв. м. В него са включени два промишлени корпуса, единият от които е разделен на два самостоятелни обекта, административна сграда и движимото имущество в сградите. Всички активи са продадени като едно цяло.

От електрически велосипеди към медицинска апаратура

BTL Industries планира да използва базата за производство на медицинска апаратура. Според информацията, потвърдена от „Марица“, компанията ще развива в Куклен високотехнологично производство, като се очаква да бъдат разкрити около 300 работни места.

Фабриката е изградена от „Е-Велокс“, дружество, създадено през 2021 г. с предмет на дейност производство и търговия с велосипеди и електровелосипеди. Първоначалният проект е предвиждал инвестиция за над 28 млн. лв. и 330 нови работни места. За публична инфраструктура към индустриалната зона държавата е предоставила над 1,5 млн. лв. по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Несъстоятелността на „Е-Велокс“

„Е-Велокс“ е обявена в несъстоятелност от Окръжния съд в Пловдив. Производството е открито през февруари 2026 г., а през юни дружеството е обявено в несъстоятелност и е лишено от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото си.

Компанията е дъщерно дружество на „Лидер-96“, която през последните години е отчела значителен спад в оборота си. По данни, цитирани от Plovdiv24.bg, приходите са намалели от 225 млн. лв. през 2022 г. до под 80 млн. лв. през 2024 г., а кредиторите са обезпечили вземания за над 66 млн. евро.

След продажбата на базата следва въвеждането на BTL Industries във владение и подготовката на имота за новото производство. Не е обявен конкретен срок за започване на работа на бъдещия завод за медицинска апаратура.

Източници: plovdiv24.bg, marica.bg, economic.bg