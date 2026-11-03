Африка търси милиони нови работни места

Африканските държави се подготвят за климатичната конференция на ООН COP31, която ще се проведе от 9 до 20 ноември 2026 г. в турския курорт Анталия, с настояване за конкретни икономически резултати от международните климатични ангажименти. Основният приоритет е инвестициите в зелена енергия и устойчиво развитие да създават работни места, предприятия и доходи за местното население, съобщава African Sustainability Matters.

Континентът е изправен пред сериозно предизвикателство. Всяка година над 10 млн. млади африканци навлизат на пазара на труда, докато официалната икономика създава приблизително 3 млн. работни места. До 2030 г. Субсахарска Африка ще се нуждае от между 12 и 15 млн. нови работни места годишно.

Въпреки значителния потенциал за развитие на възобновяемата енергетика Африка получава ограничена част от икономическите ползи. От общо 16,6 млн. работни места в сектора на възобновяемите енергийни източници в световен мащаб през 2024 г. едва около 344 000 са били на африканския континент.

Същевременно климатичното финансиране за Африка е достигнало 43,7 млрд. долара през периода 2021–2022 г., което представлява увеличение от 48% спрямо предходния двугодишен период. Въпреки ръста средствата остават недостатъчни, а достъпът на малките предприятия до финансиране е ограничен.

На COP31 африканските представители ще поставят акцент върху изпълнението на вече поетите ангажименти, включително увеличаването на средствата за адаптация към климатичните промени и по-лесния достъп до международно финансиране.

Сред приоритетите са подкрепата за местните производители, развитието на зелени технологии, професионалното обучение и осигуряването на достъпни кредити за млади предприемачи.

Африканските държави настояват успехът на климатичните инвестиции да се оценява не само чрез намаляването на въглеродните емисии, но и чрез броя на създадените работни места и икономическите ползи за местните общности.

Очаква се COP31 да постави по-силен акцент върху практическото изпълнение на климатичните политики, като превърне международните обещания в конкретни проекти и инвестиции.