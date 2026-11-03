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Предлагат вноската за втора пенсия да падне на 2,5%

Предлагат вноската за втора пенсия да падне на 2,5%

3 Ноември, 2026 14:33 936 12

  • втора пенсия-
  • пенсионни фондове-
  • бюджет 2027-
  • нои-
  • божидар божанов

Промяната е заложена в разчетите за бюджета за 2027 г. и може да насочи около 1 млрд. евро към НОИ. Над 4 милиона осигурени биха получавали наполовина по-малки бъдещи вноски в личните си партиди

Предлагат вноската за втора пенсия да падне на 2,5% - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Вноската за втория пенсионен стълб може да бъде намалена наполовина – от 5% на 2,5%, като част от средствата бъде насочена към държавното обществено осигуряване. Предложението е свързано с подготовката на бюджета за 2027 г. и би засегнало над 4 милиона осигурени българи, родени след 31 декември 1959 г.

Разчетите на Министерството на финансите предвиждат чрез промяната към Националния осигурителен институт да бъде осигурен допълнителен ресурс от около 1 млрд. евро. Конкретното предложение обаче все още не е представено в окончателен законопроект за бюджета.

Натрупаните средства няма да бъдат засягани

Планът не предвижда отнемане на вече натрупаните средства по индивидуалните партиди в универсалните пенсионни фондове. Ако бъде приет, той ще промени размера на бъдещите вноски, които постъпват по личните сметки на осигурените.

Така при осигурителен доход от 2000 евро например в универсалния фонд вместо 100 евро месечно биха постъпвали 50 евро. Разликата би оставала в системата на държавното обществено осигуряване. Точният механизъм и срокът за евентуалното въвеждане трябва да бъдат записани в законопроекта за бюджета.

Божанов определи идеята като частична национализация

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че е получил информация за подготвяната промяна и я определи като опит за частична национализация на втория пенсионен стълб.

„Поредно скандално действие на властта – получихме информация, че планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, за да финансират дефицита“, написа Божанов.

Той критикува насочването на повече средства към държавата вместо стимулиране на икономиката и капиталовия пазар. „Това може да даде краткосрочен резултат за запушване на дупки, но дългосрочно е натискане на газта към пропастта“, заяви Божанов.

Министерството на финансите вече е представило на Европейската комисия проект на бюджетен план за 2027 г., но подробният проектобюджет с конкретните промени в осигурителните вноски предстои да бъде публикуван. Официалната оценка на европейските институции се очаква на 24 ноември.

Източници: marica.bg, 24chasa.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    17 1 Отговор
    Да се премахне "задължителноста" на упражнението.

    Който иска да внася при някакви ориенталски измамници (с умишлено завишен процент за "управление) да си внася.

    14:35 03.11.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    17 4 Отговор
    Няма такова "животно" втора пенсия❗
    Отрязват Ви 20% от ИСТИНСКАТА пенсия и ще Ви дават някаква сума КАТО ВТОРА ПЕНСИЯ ❗

    14:37 03.11.2026

  • 3 пладнешки обир

    16 6 Отговор
    т.е. крадат ми половината от индивидуалната партида, за да напълнят общия кюп. Твърде ляво....

    Коментиран от #6

    14:39 03.11.2026

  • 4 Сатана Z

    1 6 Отговор
    Колкото е по—висок процента,толкова повече пари ще внася работодателят в пенсионния фонд които се натрупват с годините .

    14:44 03.11.2026

  • 5 Пирамдални стртури

    14 6 Отговор
    Само в НОИ париите ви са защитени

    14:44 03.11.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "пладнешки обир":

    Бедна ти е фантазията колко пари ОТКРАДНАХА на милиони хора след въвеждането на "втория стълб" ❗
    Хора които близо 20 години са внасяли само в НОИ ( преди 2000-та) сега ще изгорят с 20% от пенЦията ❗
    Защото тогава НЕ са внасяли в НЕучредения още "стълб", но НОИ няма да им изплаща пълния размер на пенЦията ❗

    14:48 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хитлер

    9 3 Отговор
    Втората на сила взета вноска единствено подхранва ЧАСТНИ фондове.На края на трудовия стаж ще разбете че нямате права върху втория стълб всичко е нагласено /като закони и правила/ против хората.Който иска да си прави сам вноски някъде колкото и когато реши.Но този втори стълб трябва веднага да се премахне като задължителен.В повечето случаи трябва да живеете до 120г. за да си получите внесените пари и то с голяма загуба.

    14:51 03.11.2026

  • 9 центавос

    10 1 Отговор
    трябва да стане пожелание на клиента алоо къде е демокрацията докога ще задължавате хората да пълнят гушата на тез мошеници

    14:51 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 българина

    1 0 Отговор
    този модел с двата стълба е пълна глупост, както и телковете от нои! половината са фалшиви. Доходността от тези фондове е три пъти по ниска от инфлацията. Пример, Ако всяка вноска се трансформира в 40 г кредит теоретично за закупуване на актив, земя, къша , парцел или гараж, КОИТО СЪШО СА НАСЛЕДЯЕМИ, след 40 г стойността на изплатения с вноски актив ще е минимум по 3 спрямо парите ако бяха внасяни по лична партида завдно с доходността! както е сега. ТОЛКОВА с урока по финансовите кражби на Уолстриит

    15:32 03.11.2026