Предлагат вноската за втора пенсия да падне на 2,5%

Вноската за втория пенсионен стълб може да бъде намалена наполовина – от 5% на 2,5%, като част от средствата бъде насочена към държавното обществено осигуряване. Предложението е свързано с подготовката на бюджета за 2027 г. и би засегнало над 4 милиона осигурени българи, родени след 31 декември 1959 г.
Разчетите на Министерството на финансите предвиждат чрез промяната към Националния осигурителен институт да бъде осигурен допълнителен ресурс от около 1 млрд. евро. Конкретното предложение обаче все още не е представено в окончателен законопроект за бюджета.
Натрупаните средства няма да бъдат засягани
Планът не предвижда отнемане на вече натрупаните средства по индивидуалните партиди в универсалните пенсионни фондове. Ако бъде приет, той ще промени размера на бъдещите вноски, които постъпват по личните сметки на осигурените.
Така при осигурителен доход от 2000 евро например в универсалния фонд вместо 100 евро месечно биха постъпвали 50 евро. Разликата би оставала в системата на държавното обществено осигуряване. Точният механизъм и срокът за евентуалното въвеждане трябва да бъдат записани в законопроекта за бюджета.
Божанов определи идеята като частична национализация
Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че е получил информация за подготвяната промяна и я определи като опит за частична национализация на втория пенсионен стълб.„Поредно скандално действие на властта – получихме информация, че планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, за да финансират дефицита“, написа Божанов.
Той критикува насочването на повече средства към държавата вместо стимулиране на икономиката и капиталовия пазар. „Това може да даде краткосрочен резултат за запушване на дупки, но дългосрочно е натискане на газта към пропастта“, заяви Божанов.
Министерството на финансите вече е представило на Европейската комисия проект на бюджетен план за 2027 г., но подробният проектобюджет с конкретните промени в осигурителните вноски предстои да бъде публикуван. Официалната оценка на европейските институции се очаква на 24 ноември.
Източници: marica.bg, 24chasa.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Който иска да внася при някакви ориенталски измамници (с умишлено завишен процент за "управление) да си внася.
14:35 03.11.2026
2 🦉🦉🦉🦉
Отрязват Ви 20% от ИСТИНСКАТА пенсия и ще Ви дават някаква сума КАТО ВТОРА ПЕНСИЯ ❗
14:37 03.11.2026
3 пладнешки обир
Коментиран от #6
14:39 03.11.2026
4 Сатана Z
14:44 03.11.2026
5 Пирамдални стртури
14:44 03.11.2026
6 🦉🦉🦉🦉
До коментар #3 от "пладнешки обир":Бедна ти е фантазията колко пари ОТКРАДНАХА на милиони хора след въвеждането на "втория стълб" ❗
Хора които близо 20 години са внасяли само в НОИ ( преди 2000-та) сега ще изгорят с 20% от пенЦията ❗
Защото тогава НЕ са внасяли в НЕучредения още "стълб", но НОИ няма да им изплаща пълния размер на пенЦията ❗
14:48 03.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 хитлер
14:51 03.11.2026
9 центавос
14:51 03.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 българина
15:32 03.11.2026