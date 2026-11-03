Предлагат вноската за втора пенсия да падне на 2,5%

Вноската за втория пенсионен стълб може да бъде намалена наполовина – от 5% на 2,5%, като част от средствата бъде насочена към държавното обществено осигуряване. Предложението е свързано с подготовката на бюджета за 2027 г. и би засегнало над 4 милиона осигурени българи, родени след 31 декември 1959 г.

Разчетите на Министерството на финансите предвиждат чрез промяната към Националния осигурителен институт да бъде осигурен допълнителен ресурс от около 1 млрд. евро. Конкретното предложение обаче все още не е представено в окончателен законопроект за бюджета.

Натрупаните средства няма да бъдат засягани

Планът не предвижда отнемане на вече натрупаните средства по индивидуалните партиди в универсалните пенсионни фондове. Ако бъде приет, той ще промени размера на бъдещите вноски, които постъпват по личните сметки на осигурените.

Така при осигурителен доход от 2000 евро например в универсалния фонд вместо 100 евро месечно биха постъпвали 50 евро. Разликата би оставала в системата на държавното обществено осигуряване. Точният механизъм и срокът за евентуалното въвеждане трябва да бъдат записани в законопроекта за бюджета.

Божанов определи идеята като частична национализация

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че е получил информация за подготвяната промяна и я определи като опит за частична национализация на втория пенсионен стълб.

„Поредно скандално действие на властта – получихме информация, че планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, за да финансират дефицита“, написа Божанов.

Той критикува насочването на повече средства към държавата вместо стимулиране на икономиката и капиталовия пазар. „Това може да даде краткосрочен резултат за запушване на дупки, но дългосрочно е натискане на газта към пропастта“, заяви Божанов.

Министерството на финансите вече е представило на Европейската комисия проект на бюджетен план за 2027 г., но подробният проектобюджет с конкретните промени в осигурителните вноски предстои да бъде публикуван. Официалната оценка на европейските институции се очаква на 24 ноември.

Източници: marica.bg, 24chasa.bg