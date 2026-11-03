Пазарът на креативни услуги се променя под натиска на ИИ

Пазарът на креативни услуги в Русия се променя под влияние на цифровите платформи, фрийланса и изкуствения интелект. Компаниите все по-често търсят не отделен изпълнител, а екип от специалисти, който може да поеме цял проект – от рекламната концепция до видеото и разпространението му.

Тенденциите са обсъдени на конференцията „Креативен код“, проведена от 28 до 30 октомври в рамките на Дните на креативната икономика. Сред участниците е бил Генадий Любарски, ръководител на продажбите в бизнес направлението на „Авито Услуги“.

Фрийлансъри се обединяват за по-големи проекти

За рекламна кампания например вече често са необходими дизайнер, копирайтър, маркетолог и видеограф. Вместо да назначава всички на постоянен договор, бизнесът може да събере независими специалисти за конкретната задача.

По данни, цитирани от „Газета.Ru“, сътрудничеството с фрийлансъри може да намали разходите за наемане с 30–50 процента. Търсенето на външен експерт отнема средно между един и три дни, докато традиционните канали могат да изискват няколко седмици. Почти 40 процента от поръчките в категориите дизайн и разработка в „Авито Услуги“ идват от компании.

„Главното предимство на фрийланса за нас е гъвкавостта – за различни задачи можем да намираме точните специалисти според спецификата на събитията“, казва Алиса Гудошникова, основател на агенция SOLAR event.

Цифровите платформи улесняват и работата между различни градове. Московска компания може да наеме дизайнер от Екатеринбург, а предприемач от по-малък град – маркетолог с опит на федералния пазар. Така се създават временни екипи, които разпределят отговорностите според конкретния проект.

Търсенето на услуги с ИИ расте

Изкуственият интелект вече се използва за създаване на текстове и изображения, обработка на видео, анализ на данни и автоматизиране на повтарящи се задачи. По данни, цитирани в материала, руският пазар на ИИ е нараснал с 29,7 процента през 2025 г. и е достигнал 316 млрд. рубли.

За последната година търсенето на услуги с използване на невронни мрежи в „Авито Услуги“ се е увеличило 2,5 пъти, като около една четвърт от поръчките идват от бизнеса.

„Използваме ИИ за анализ на големи масиви от данни, създаване на съдържание, както и за обработка на заявки и кореспонденция с клиенти“, посочва Станислав Солохин, основател на маркетинговата агенция Creatmedia.

Според него технологиите ускоряват изпълнението на задачите и намаляват необходимите трудови ресурси. Решенията обаче не заменят професионалната преценка при избора на концепция, разбирането на аудиторията и контрола върху качеството.

Отговорността остава за специалиста

Максим Качковенко, ръководител на студио за графичен дизайн и преподавател в Британската висша школа по дизайн, предупреждава, че невронните мрежи не трябва да получават достъп до конфиденциални данни.

„Какъвто и обем работа да е извършила невронната мрежа, ние задължително проверяваме информацията и оценяваме резултата, преди да потвърдим всичко със своето име“, казва Качковенко.

„Авито Услуги“ вече предлага отделна категория „ИИ-решения, невронни мрежи“ и филтър за работа с такива инструменти. Специалистите, които посочват това умение в обявите си, получават 20 процента повече внимание към предложенията си.

Очакването е компаниите да се ориентират към комплексни решения, които съчетават различни професионални умения и технологии. За специалистите това означава не само да познават инструментите с изкуствен интелект, но и да умеят да работят в екип, да изграждат партньорства и да носят отговорност за крайния резултат.