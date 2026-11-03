Два милиарда души по света все още са без интернет

Около 2 милиарда души по света все още не използват интернет, въпреки че броят на свързаните хора продължава да расте. През 2026 г. интернет използват приблизително 6,3 милиарда души, или 76% от световното население, показва докладът „Факти и цифри 2026“ на Международния съюз по далекосъобщенията.

Делът на хората без интернет възлиза на 24% от населението на планетата. Това е по-малко спрямо първоначалната оценка от 2,2 милиарда души за предходната година, като Международният съюз по далекосъобщенията уточнява, че по-старите данни впоследствие са били ревизирани.

Разликата между мъжете и жените остава

Данните показват, че мъжете продължават да бъдат по-свързани с глобалната мрежа. Интернет използват 79% от мъжете по света в сравнение със 74% от жените. Разликата е пет процентни пункта.

Най-висок е делът сред младите хора. 86% от хората между 15 и 24 години използват интернет, докато при останалата част от населението показателят е 74%. Така възрастта остава един от факторите, които най-ясно разграничават онлайн и офлайн населението.

Градовете изпреварват селските райони

Съществена е и разликата според мястото на живеене. В градовете интернет използват 82% от жителите, докато в селските райони делът е 63%. Данните очертават трайно цифрово разделение между хората, които живеят в по-добре свързани населени места, и тези в отдалечени райони.

Показателите за мобилните телефони също разкриват неравенства. Средно 84% от населението на възраст над 10 години притежава мобилен телефон. В страните с ниски доходи делът е 57%, а в държавите с високи доходи достига 95%.

„Без интернет означава пропуснати възможности“

„В ерата на изкуствения интелект да бъдеш извън интернет означава да бъдеш изключен от безброй възможности – от образованието до заетостта“, заявява Дорийн Богдан-Мартин, генерален секретар на Международния съюз по далекосъобщенията.

По думите ѝ е необходимо разширяване на свързаността, но и интернет достъпът да бъде смислен и полезен за всички. Това включва не само наличие на мрежа, а и възможност хората да разполагат с устройства, достъпни услуги и умения за работа с цифрови технологии.

Космас Лъкисън Завазава, директор на Бюрото за развитие на далекосъобщенията, посочва, че напредъкът е значителен, но остава работа за превръщането на достъпа до технологии в реални ползи за живота на хората. Той подчертава необходимостта от развитие на цифровите умения, тъй като без тях ползите от технологиите могат да останат недостъпни за голяма част от населението.