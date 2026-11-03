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Два милиарда души по света все още са без интернет

Два милиарда души по света все още са без интернет

3 Ноември, 2026 20:37 588 11

  • интернет-
  • цифрово разделение-
  • мобилни телефони-
  • изкуствен интелект-
  • международен съюз по далекосъобщенията

Около 76% от населението на планетата вече използва интернет, но разликите между мъже и жени, градове и села остават значителни

Два милиарда души по света все още са без интернет - 1
Снимкa: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Около 2 милиарда души по света все още не използват интернет, въпреки че броят на свързаните хора продължава да расте. През 2026 г. интернет използват приблизително 6,3 милиарда души, или 76% от световното население, показва докладът „Факти и цифри 2026“ на Международния съюз по далекосъобщенията.

Делът на хората без интернет възлиза на 24% от населението на планетата. Това е по-малко спрямо първоначалната оценка от 2,2 милиарда души за предходната година, като Международният съюз по далекосъобщенията уточнява, че по-старите данни впоследствие са били ревизирани.

Разликата между мъжете и жените остава

Данните показват, че мъжете продължават да бъдат по-свързани с глобалната мрежа. Интернет използват 79% от мъжете по света в сравнение със 74% от жените. Разликата е пет процентни пункта.

Най-висок е делът сред младите хора. 86% от хората между 15 и 24 години използват интернет, докато при останалата част от населението показателят е 74%. Така възрастта остава един от факторите, които най-ясно разграничават онлайн и офлайн населението.

Градовете изпреварват селските райони

Съществена е и разликата според мястото на живеене. В градовете интернет използват 82% от жителите, докато в селските райони делът е 63%. Данните очертават трайно цифрово разделение между хората, които живеят в по-добре свързани населени места, и тези в отдалечени райони.

Показателите за мобилните телефони също разкриват неравенства. Средно 84% от населението на възраст над 10 години притежава мобилен телефон. В страните с ниски доходи делът е 57%, а в държавите с високи доходи достига 95%.

„Без интернет означава пропуснати възможности“

„В ерата на изкуствения интелект да бъдеш извън интернет означава да бъдеш изключен от безброй възможности – от образованието до заетостта“, заявява Дорийн Богдан-Мартин, генерален секретар на Международния съюз по далекосъобщенията.

По думите ѝ е необходимо разширяване на свързаността, но и интернет достъпът да бъде смислен и полезен за всички. Това включва не само наличие на мрежа, а и възможност хората да разполагат с устройства, достъпни услуги и умения за работа с цифрови технологии.

Космас Лъкисън Завазава, директор на Бюрото за развитие на далекосъобщенията, посочва, че напредъкът е значителен, но остава работа за превръщането на достъпа до технологии в реални ползи за живота на хората. Той подчертава необходимостта от развитие на цифровите умения, тъй като без тях ползите от технологиите могат да останат недостъпни за голяма част от населението.


Всички държави
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Инкогнито

    10 3 Отговор
    И по добре далече са от фалишивите новини на Сорос!

    20:39 03.11.2026

  • 2 От които около 130 милиона

    4 6 Отговор
    в Руската федерация. Останалите са в С. Корея, Куба и разбира се бедните африкански държави.

    20:41 03.11.2026

  • 3 историк

    9 0 Отговор
    Интернета направи Европа привлекателна за приматите , и те се стрмят да я достигнат , защото нормалните хора отделят пари да ги хранят ,а те бият ,изнасилват и убиват !

    20:44 03.11.2026

  • 4 Мда

    7 0 Отговор
    Без интернет? Още по-добре.

    20:45 03.11.2026

  • 5 Мюмюн

    6 0 Отговор
    то па аз по цял ден и нощ като съм у интернет ко? нищо, същия галош съм си, даже и по-зле от 90-те

    20:49 03.11.2026

  • 6 Анализ

    6 0 Отговор
    Щастливци!

    20:53 03.11.2026

  • 7 Мюмюн

    3 0 Отговор
    дишай-не дишай, дишай-не дишай наближава. за справка: хакнатите ладилници

    20:55 03.11.2026

  • 8 Анонимен

    6 0 Отговор
    По добре да не ползват за да си запазят обичаите и културата

    21:00 03.11.2026

  • 9 Гориил

    3 1 Отговор
    Русия възнамерява да запълни тази празнина в развиващите се страни с население от поне един милиард души. Руски центрове за данни се изграждат в двадесет страни по света, половината от които са в Африка.Русия притежава втората в света глобална сателитна интернет комуникационна система, „Расвет“. През 2026 г. в орбита е имало приблизително четиридесет руски комуникационни спътника; до 2027 г. ще има петстотин спътника „Расвет“.

    21:19 03.11.2026

  • 10 Софийски селянин,Пенсионер

    2 0 Отговор
    Без интернет може да се живее,не е болка за умиране...
    От него има къде по важни неща в живота,и най ценното здравето и с милиони не можеш да си купиш.

    21:34 03.11.2026

  • 11 Моряка

    0 0 Отговор
    Абе аз на лозето имам една барачка.Нямам ток.вода.А какво стана,отвън пътя е горска пътека и един ден по дърветата прокараха Интернет с тв.

    21:41 03.11.2026