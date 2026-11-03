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Йотова: Българските компании вече развиват Европа и света

Йотова: Българските компании вече развиват Европа и света

3 Ноември, 2026 22:32 557 16

  • илияна йотова-
  • мениджър на годината 2026-
  • български компании-
  • бизнес лидери-
  • кристина георгиева

Президентът награди Кристина Георгиева за „Мениджър на годината 2026“ и призова бизнеса да инвестира в технологии, наука и хора

Йотова: Българските компании вече развиват Европа и света - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българските фирми и компании вече са равноправна част от тези, които развиват Европа и света, заяви президентът Илияна Йотова на церемонията по връчването на наградите „Мениджър на годината 2026“. Събитието се проведе в Софийската опера и балет и беше 19-ото издание на конкурса, организиран от списание „Мениджър“. Конкурсът отличава предприемачи за техните постижения и за прилагането на добри управленски практики в българската бизнес среда.

„Българските фирми и компании са вече част от тези, които днес развиват Европа и света – равноправни, със самочувствие, с изключително добри постижения“, каза Йотова.

Президентът призова за по-високо самочувствие на българската икономика и заяви, че страната не трябва да разчита други да определят условията за развитието ѝ в Европа и по света. По думите ѝ в България вече има компании с технологично развитие, организация на работа и екипи, на които много държави могат да завиждат.

От инвестиционна дестинация към създаване на международни компании

Йотова призова България да не бъде разглеждана само като място за инвестиции и логистика. Според нея страната е достигнала етап, в който може да създава мултинационални компании и продукти, способни да бъдат пример за други пазари.

Тя свърза тази задача с промените в международните отношения, икономиката и технологиите. „Ако ние стоим отстрани и наблюдаваме как цялата тази новост минава покрай нас, значи нищо не сме направили“, заяви президентът и призова бизнеса да има амбиция да използва новите възможности.

Сред основните проблеми Йотова посочи недостатъчната връзка между образованието и нуждите на бизнеса. По думите ѝ това е един от най-големите дефицити на работната сила в България. Тя подчерта необходимостта от инвестиции едновременно в науката и в предприемачеството.

Фокус върху лидерството и екипите

Президентът заяви, че днес не е достатъчно един ръководител да бъде добър мениджър. Според нея лидерът трябва да увлича екипа си, да печели доверието му и да създава среда за нови идеи и развитие.

Йотова каза още, че размерът на компанията и листването на борсата не са единствените показатели за нейното значение. Тя определи като важни удовлетвореността на служителите, атмосферата в екипа и способността на фирмата да привлича клиенти.

По думите ѝ България не трябва да се ограничава до изпълнителски и подизпълнителски задачи. Като сфери с потенциал тя посочи високите технологии, информатиката и изкуствения интелект.

Кристина Георгиева от „КолПойнт Ню Юръп“ ЕАД получи приза „Мениджър на годината 2026“. Йотова определи церемонията като празник на българските лидери и на предприемачеството и пожела на участниците нови идеи, изобретения и смелост за развитие.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    4 0 Отговор
    ХАХАХА!

    22:35 03.11.2026

  • 2 Евала комунисти

    9 3 Отговор
    33% по скъп газ, 125% по скъп ток за бизнеса, 40 милиона за километър магистрала, национализирани пенсии... честитооо балъциии :Д:Д:Д:Д

    22:36 03.11.2026

  • 3 Тик-Ток

    11 0 Отговор
    Те българските компании са развили България че тръгнали да развиват света,в България само епидемия от празни приказки чакайте от тия лузъри в парламента

    22:39 03.11.2026

  • 4 Николова , София

    4 0 Отговор
    Пи.а.нк ..а .... Равно на весела къща

    22:42 03.11.2026

  • 5 Гост

    7 0 Отговор
    Тая пак у Европа и света гледа, а тука кочина...

    22:43 03.11.2026

  • 6 Боги

    2 0 Отговор
    Какво означава "КолПойнт Ню Юръп, че съм малко проста и не разбирам? Какъв е предмета на дейност, че не сме я чували и з с що у нас имената на фирмите са все някак префърцунени чуждоезични?

    22:57 03.11.2026

  • 7 майкол жаксон

    5 0 Отговор
    Ай стига ве?И от кога е тоя напредък?

    23:01 03.11.2026

  • 8 Срамота

    3 0 Отговор
    Таз охранена Мецана да заслабне малко, че излага лицето на държавата ни! И да й направят по-консервативна прическа, а не да развява рунтави масури като фолк певица.

    23:12 03.11.2026

  • 9 Йотова плещи фалшиви лозунги

    5 0 Отговор
    Колко хубаво звучи – българските компании вече развивали Европа и света! Само че на обикновения българин му се иска първо българската икономика да започне да развива и неговия стандарт на живот. Защото международното самочувствие е чудесно, но не плаща сметките, не пълни хладилника и не увеличава заплатата.

    23:13 03.11.2026

  • 10 Дрън-дрън-дрън

    4 0 Отговор
    Кухи клишета и заучени речи, престижни церемонии и награди не липсват. Липсва обаче връзката между успехите, за които се говори от сцената, и реалността, в която живеят хората. Нека България не бъде успешна само в президентските речи, а и в портфейлите на българските граждани!

    23:15 03.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Трънки

    2 0 Отговор
    Поредната порция високопарни речи, кухи фрази и самохвалство! По-малко празнословие, госпожо Йотова, и повече реални резултати! От красиви речи икономика не се прави!

    23:17 03.11.2026

  • 13 Ала-Бала Йотови лъжи

    2 0 Отговор
    Първо оправете кочината у дома, после тръгвайте да развивате Европа и света! На хората им трябват реални резултати, не поредната доза политическо самохвалство!

    23:18 03.11.2026

  • 14 Йотова е лъжкиня!!

    1 0 Отговор
    Българските компании толкова са развили България, че вече тръгнали да развиват Европа и света! Само дето тук хората продължават да се борят с нисък стандарт, безкрайни проблеми и институционален хаос. Явно сме световна сила поне в едно – производството на кухи речи и политически обещания! От парламента и поредните му самопровъзгласили се спасители друго май не можем да очакваме. По-малко патос, повече работа! България не се нуждае от оратори, а от резултати!

    23:19 03.11.2026

  • 15 Червената мафия

    2 0 Отговор
    Честито на всички, които още вярват на красивите обещания на Йотова! Само не забравяйте – сметките не се плащат с лозунги, а магистралите не се строят с аплодисменти. Но пък празното политическо самочувствие явно е безплатно!

    23:21 03.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.