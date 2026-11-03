Йотова: Българските компании вече развиват Европа и света

Българските фирми и компании вече са равноправна част от тези, които развиват Европа и света, заяви президентът Илияна Йотова на церемонията по връчването на наградите „Мениджър на годината 2026“. Събитието се проведе в Софийската опера и балет и беше 19-ото издание на конкурса, организиран от списание „Мениджър“. Конкурсът отличава предприемачи за техните постижения и за прилагането на добри управленски практики в българската бизнес среда.

„Българските фирми и компании са вече част от тези, които днес развиват Европа и света – равноправни, със самочувствие, с изключително добри постижения“, каза Йотова.

Президентът призова за по-високо самочувствие на българската икономика и заяви, че страната не трябва да разчита други да определят условията за развитието ѝ в Европа и по света. По думите ѝ в България вече има компании с технологично развитие, организация на работа и екипи, на които много държави могат да завиждат.

От инвестиционна дестинация към създаване на международни компании

Йотова призова България да не бъде разглеждана само като място за инвестиции и логистика. Според нея страната е достигнала етап, в който може да създава мултинационални компании и продукти, способни да бъдат пример за други пазари.

Тя свърза тази задача с промените в международните отношения, икономиката и технологиите. „Ако ние стоим отстрани и наблюдаваме как цялата тази новост минава покрай нас, значи нищо не сме направили“, заяви президентът и призова бизнеса да има амбиция да използва новите възможности.

Сред основните проблеми Йотова посочи недостатъчната връзка между образованието и нуждите на бизнеса. По думите ѝ това е един от най-големите дефицити на работната сила в България. Тя подчерта необходимостта от инвестиции едновременно в науката и в предприемачеството.

Фокус върху лидерството и екипите

Президентът заяви, че днес не е достатъчно един ръководител да бъде добър мениджър. Според нея лидерът трябва да увлича екипа си, да печели доверието му и да създава среда за нови идеи и развитие.

Йотова каза още, че размерът на компанията и листването на борсата не са единствените показатели за нейното значение. Тя определи като важни удовлетвореността на служителите, атмосферата в екипа и способността на фирмата да привлича клиенти.

По думите ѝ България не трябва да се ограничава до изпълнителски и подизпълнителски задачи. Като сфери с потенциал тя посочи високите технологии, информатиката и изкуствения интелект.

Кристина Георгиева от „КолПойнт Ню Юръп“ ЕАД получи приза „Мениджър на годината 2026“. Йотова определи церемонията като празник на българските лидери и на предприемачеството и пожела на участниците нови идеи, изобретения и смелост за развитие.

Източници: bta.bg