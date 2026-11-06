Тръмп обвини демократите за срива на борсите

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обвини демократите за резкия спад на американските борсови индекси след победата им на междинните избори. В публикация в Truth Social той заяви, че пазарът се е сринал заради резултатите от вота, и написа: „Фондовият пазар се срина днес, защото демократите имаха голям вторник. Толкова тъжно да се гледа, вината е само ваша!“ Тръмп използва обидното изписване „Dumocrats“ за Демократическата партия.

Спадът на 5 ноември дойде два дни след изборите, на които демократите спечелиха контрол и над Камарата на представителите, и над Сената. S&P 500 се понижи с 4,4% - най-слабият му дневен резултат от април 2025 г. Dow Jones загуби 1833 пункта, или 3,4%, а Nasdaq Composite спадна с 5,5% и навлезе в корекционна територия.

Разпродажбата последва борсов ръст

Движението на пазарите не започна с незабавен срив след изборите. На 4 ноември, когато резултатите показаха, че демократите ще поемат контрола над Конгреса, S&P 500 нарасна с 1,6%, Dow Jones се повиши с 3%, а Nasdaq добави 1,4%. Това беше най-силният ден за широкия пазар от три месеца.

Последвалата разпродажба беше концентрирана най-вече в технологичния сектор и компаниите, свързани с изграждането на центрове за данни за изкуствен интелект. Според Ройтерс инвеститорите са оценявали възможността новият Конгрес да въведе по-строги правила за изкуствения интелект, криптовалутите и енергийното потребление. Анализатори посочиха и по-широки съмнения относно високите разходи за AI инфраструктурата и бъдещата възвръщаемост от тях.

Демократически Конгрес срещу администрацията

Победата на демократите ще доведе до разделено управление във Вашингтон през последните две години от мандата на Тръмп. Новото разпределение на силите може да затрудни прокарването на законодателни инициативи на Белия дом и да засили контрола на Конгреса върху администрацията.

Твърдението на Тръмп, че изборният резултат е причинил борсовия срив, остава политическа оценка. Данните за търговията показаха, че пазарът първоначално реагира положително на победата на демократите, а големият спад последва ден по-късно и беше съсредоточен основно в акциите, свързани с изкуствения интелект.

Източници: axios.com, apnews.com