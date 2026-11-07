Пшеницата продължава да поевтинява на световните борси

Пшеницата продължи да поевтинява на световните борси и се насочва към девета поредна седмица на спад, показва седмичният анализ на Софийската стокова борса. На Чикагската борса декемврийските контракти паднаха до около 220 долара за тон – най-ниското равнище от началото на юли и близо 25 процента под върховете от септември.

Натискът върху цената се засили, след като Русия за първи път от юли позволи на зърнени кораби да напуснат пристанищата в Азовско море. Това засили очакванията за частично възобновяване на износа през Черно море и увеличи опасенията за по-голямо предлагане на международния пазар.

Европейската пшеница също поевтинява

На борсата Euronext котировката на пшеницата се понижи до 227 евро за тон, или около 253 долара. Паралелно с това царевицата в Чикаго се насочи към пета поредна седмица на спад под натиска на жътвата в Съединените щати. Декемврийските договори достигнаха около 178 долара за тон.

На Euronext ноемврийският контракт за царевица се задържа около 288 евро за тон, докато по-далечните договори поевтиняха. Прекомерната влага в отделни райони на американския царевичен пояс даде само временна подкрепа на пазара.

Ограничена активност на Софийската стокова борса

На Софийската стокова борса след реализираните в началото на месеца сделки с хлебна пшеница на 198 евро за тон е останала котировка „купува“ за фуражна пшеница на 192 евро за тон.

„Това е заявена цена от купувач, а не цена на нова реализирана сделка“.

Така Софийската стокова борса описва разликата между активната оферта и реално сключена сделка. Данните показват ограничена търговска активност при зърното на вътрешния пазар, докато международните котировки остават под натиск от очакванията за доставки и износ.

На енергийните пазари през същия период пропан-бутанът на ССБ се е търгувал на 475 евро за 1000 литра, а сделките с газьол за промишлено-комунални цели са били в диапазона от 1638,04 до 1704,83 евро за 1000 литра.

Източници: investor.bg, agrotv.bg, debati.bg