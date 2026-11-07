Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Пшеницата продължава да поевтинява на световните борси

Пшеницата продължава да поевтинява на световните борси

7 Ноември, 2026 07:06 466 0

  • пшеница-
  • софийска стокова борса-
  • зърнени пазари-
  • световни борси

Цената в Чикаго падна до около 220 долара за тон, а европейската котировка се понижи до 227 евро. На ССБ остава оферта „купува“ за фуражна пшеница на 192 евро за тон

Пшеницата продължава да поевтинява на световните борси - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Пшеницата продължи да поевтинява на световните борси и се насочва към девета поредна седмица на спад, показва седмичният анализ на Софийската стокова борса. На Чикагската борса декемврийските контракти паднаха до около 220 долара за тон – най-ниското равнище от началото на юли и близо 25 процента под върховете от септември.

Натискът върху цената се засили, след като Русия за първи път от юли позволи на зърнени кораби да напуснат пристанищата в Азовско море. Това засили очакванията за частично възобновяване на износа през Черно море и увеличи опасенията за по-голямо предлагане на международния пазар.

Европейската пшеница също поевтинява

На борсата Euronext котировката на пшеницата се понижи до 227 евро за тон, или около 253 долара. Паралелно с това царевицата в Чикаго се насочи към пета поредна седмица на спад под натиска на жътвата в Съединените щати. Декемврийските договори достигнаха около 178 долара за тон.

На Euronext ноемврийският контракт за царевица се задържа около 288 евро за тон, докато по-далечните договори поевтиняха. Прекомерната влага в отделни райони на американския царевичен пояс даде само временна подкрепа на пазара.

Ограничена активност на Софийската стокова борса

На Софийската стокова борса след реализираните в началото на месеца сделки с хлебна пшеница на 198 евро за тон е останала котировка „купува“ за фуражна пшеница на 192 евро за тон.

„Това е заявена цена от купувач, а не цена на нова реализирана сделка“.

Така Софийската стокова борса описва разликата между активната оферта и реално сключена сделка. Данните показват ограничена търговска активност при зърното на вътрешния пазар, докато международните котировки остават под натиск от очакванията за доставки и износ.

На енергийните пазари през същия период пропан-бутанът на ССБ се е търгувал на 475 евро за 1000 литра, а сделките с газьол за промишлено-комунални цели са били в диапазона от 1638,04 до 1704,83 евро за 1000 литра.

Източници: investor.bg, agrotv.bg, debati.bg


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ