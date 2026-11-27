Българският туризъм очаква ръст от 6–7% на зимните резервации, заяви изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова. По думите ѝ Банско, Боровец и Пампорово са подготвени да посрещнат туристи, а сезонът ще бъде подкрепен от подготовката на бизнеса, институциите и местните власти.

Карастоянова посочи, че летният сезон е приключил с резултати, съпоставими с тези от предходната година. По-слабият интерес от германския пазар е бил компенсиран от туристи от Полша, Централна Европа и съседните държави. Сред трайните промени в поведението на туристите тя открои резервациите в последния момент. „Тази тенденция вече трайно е променена и заявките все повече скъсяват сроковете до реализация на почивките“, каза Карастоянова.

По-голям капацитет за летния сезон през 2027 г.

Подготовката за следващото лято вече е започнала. Договорени са чартърни полети от шест летища с международния туроператор TUI Group. В началото на ноември Министерството на туризма съобщи, че TUI планира да увеличи обемите си за България през 2027 г., като положителни сигнали има и от полския пазар.

Отделно Министерството на туризма очаква около 30% повече самолетни места от Германия до Варна и Бургас през летния сезон на 2027 г. Това е важно за сектор, който през последните сезони се сблъскваше с ограничения въздушен капацитет и колебания на германския пазар. През октомври 2026 г. в България са отчетени 59,3 хиляди посещения на германски граждани и 25 хиляди посещения на полски граждани, показват предварителните данни на Националния статистически институт. Общият брой посещения на чужди граждани през месеца е 913,5 хиляди, или с 4,5% по-малко спрямо октомври 2025 г. Данните включват и транзитни преминавания и обхващат период извън основния летен сезон.

Цените за празниците остават спорна тема

Високите цени на пакетите за Коледа и Нова година продължават да пораждат въпроси дали повече българи няма да изберат почивка в чужбина. Карастоянова защити ценовата политика на бизнеса с аргумента, че пазарът е най-точният критерий за търсенето. Според нея заетостта на хотелите и ресторантите показва, че има достатъчно клиенти за предлаганите услуги.

Тя даде пример с високите цени в австрийския Инсбрук по време на празничния период, но призна, че българският туристически сектор трябва да промени модела си на ценообразуване. Целта е търсенето да се разпредели в повече месеци, вместо да се концентрира в кратки летен и зимен сезон.

„Не трябва да съсредоточаваме всичко в рамките на 2–3 месеца лятото или зимата“, подчерта Карастоянова. Според нея по-дългите сезони и привличането на по-платежоспособни туристи са сред условията за по-устойчиво развитие на сектора.

Тя определи като важни и достъпа до планините, и развитието на алтернативни продукти. България може да комбинира морски, планински, винен, културен, археологически и спортен туризъм, а сигурността и дипломатическите усилия остават ключови за запазването на интереса към страната на фона на напрежението в Черноморския регион.

Източници: euronews.bg