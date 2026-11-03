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Китайските ковчези в ЕС: 80 евро срещу 260 евро

Китайските ковчези в ЕС: 80 евро срещу 260 евро

3 Ноември, 2026 15:51 425 4

  • китайски ковчези-
  • европейски съюз-
  • антидъмпингово разследване-
  • внос от китай-
  • европейска индустрия

Европейските производители подготвят антидъмпингова жалба, след като броят им е спаднал от 120 на 90 за пет години. Вносът на китайски дървени ковчези е нараснал до 28 млн. евро през 2025 г

Китайските ковчези в ЕС: 80 евро срещу 260 евро - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейски производители на ковчези подготвят официална антидъмпингова жалба срещу вноса от Китай. Браншът твърди, че производството на ковчег в Италия струва около 260 евро, докато съпоставим продукт, произведен в Китай, излиза около 80 евро. Китайските изделия се продават на европейския пазар за приблизително 100-110 евро.

Представители на производителите са разговаряли със служители на Европейската комисия, включително от търговския ѝ отдел, съобщи „Политико“. До момента обаче не е започнало официално антидъмпингово разследване. За да бъдат предприети мерки, европейската индустрия трябва да докаже, че китайските продукти се продават под нормалната им стойност, че местните производители търпят материална вреда и че между двете обстоятелства има пряка връзка.

Производителите са намалели от 120 на 90

Според консултанта Фолко Чули, който координира подготовката на жалбата, броят на производителите на ковчези в Европа е спаднал от около 120 на около 90 за пет години. Това означава, че приблизително една четвърт от предприятията са прекратили дейността си.

„По-малките компании не успяха да устоят на конкуренцията от неевропейски вносители“, казва Чули.

По думите му останалите предприятия са поели само половината от производството, което преди това е било извършвано от закритите компании. Производителите посочват като причини за ценовата разлика по-ниските разходи за труд и дървесина в Китай, предполагаеми държавни субсидии и данъчни облекчения, свързани с износа.

Вносът достига 28 млн. евро

Стойността на вноса на дървени ковчези от Китай в Европейския съюз е нараснала от 16 млн. евро през 2022 г. до 28 млн. евро през 2025 г. Данните са изведени от митнически кодове, цитирани в публикации на италиански медии.

Темата беше поставена и в писмен въпрос до еврокомисаря по търговията Марош Шефчович от евродепутати от „Италиански братя“. В него се посочва, че китайските производители могат да предлагат ковчези на значително по-ниски цени заради разходите за труд и суровини. Въпросът съдържа и твърдения за използване на бои, забранени в ЕС, но те не са потвърдени чрез започнало европейско разследване.

Проверява се разминаване в италианските данни

Италианският математик Емилиано Ингусио, нает от бранша да анализира данните за производството и търговията, е установил неяснота, равняваща се на около 30 000 ковчега годишно. Разликата е изчислена чрез съпоставяне на местното производство, вноса, износа и предполагаемото потребление.

Производителите проучват хипотезата част от китайските ковчези да пристигат в Европа разглобени. Те могат да бъдат декларирани като дървени компоненти, а след това сглобени и продадени като готови погребални изделия. Браншът нарича това „вратичка в стил IKEA“, но засега става дума за подозрение, а не за доказано нарушение на митническите правила.

Европейската комисия посочва, че има над 200 действащи мерки за защита от нелоялно търгуван внос, но не е потвърдила конкретните срещи с производителите. Следващата стъпка е браншът да внесе официална жалба и да представи доказателства за цените, разходите и нанесените щети.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Мюмюн

    3 0 Отговор
    да се смееш ли, да плачеш ли. ам конкурирайте се бре? дарявайте приживе по един

    15:58 03.11.2026

  • 2 ТУКА ОТ КВО ДАЕ СКОВАН

    1 0 Отговор
    МОЖЕ И ЗА 50 ЕВРАКИСА ДА СИ ПОРЪЧАШ....но от производител иначе ТРАУРНИТЕ АГЕНЦИИ ТА ПОРЯЗВАТ С ИТАЛИАНСКИ ЦЕНИ ЗА СЪЩИЯ МОДЕЛ...

    16:01 03.11.2026

  • 3 Гост

    0 0 Отговор
    В нещастната Европа вече не можем дори да умрем без Китай. До къде си докарахме "райската градина", не е истина!

    16:03 03.11.2026

  • 4 Хрипсимир

    0 0 Отговор
    Давайте ги на украйна бре,че чували вече нема

    16:04 03.11.2026