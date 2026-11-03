Китайските ковчези в ЕС: 80 евро срещу 260 евро

Европейски производители на ковчези подготвят официална антидъмпингова жалба срещу вноса от Китай. Браншът твърди, че производството на ковчег в Италия струва около 260 евро, докато съпоставим продукт, произведен в Китай, излиза около 80 евро. Китайските изделия се продават на европейския пазар за приблизително 100-110 евро.
Представители на производителите са разговаряли със служители на Европейската комисия, включително от търговския ѝ отдел, съобщи „Политико“. До момента обаче не е започнало официално антидъмпингово разследване. За да бъдат предприети мерки, европейската индустрия трябва да докаже, че китайските продукти се продават под нормалната им стойност, че местните производители търпят материална вреда и че между двете обстоятелства има пряка връзка.
Производителите са намалели от 120 на 90
Според консултанта Фолко Чули, който координира подготовката на жалбата, броят на производителите на ковчези в Европа е спаднал от около 120 на около 90 за пет години. Това означава, че приблизително една четвърт от предприятията са прекратили дейността си.
По думите му останалите предприятия са поели само половината от производството, което преди това е било извършвано от закритите компании. Производителите посочват като причини за ценовата разлика по-ниските разходи за труд и дървесина в Китай, предполагаеми държавни субсидии и данъчни облекчения, свързани с износа.
Вносът достига 28 млн. евро
Стойността на вноса на дървени ковчези от Китай в Европейския съюз е нараснала от 16 млн. евро през 2022 г. до 28 млн. евро през 2025 г. Данните са изведени от митнически кодове, цитирани в публикации на италиански медии.
Темата беше поставена и в писмен въпрос до еврокомисаря по търговията Марош Шефчович от евродепутати от „Италиански братя“. В него се посочва, че китайските производители могат да предлагат ковчези на значително по-ниски цени заради разходите за труд и суровини. Въпросът съдържа и твърдения за използване на бои, забранени в ЕС, но те не са потвърдени чрез започнало европейско разследване.
Проверява се разминаване в италианските данни
Италианският математик Емилиано Ингусио, нает от бранша да анализира данните за производството и търговията, е установил неяснота, равняваща се на около 30 000 ковчега годишно. Разликата е изчислена чрез съпоставяне на местното производство, вноса, износа и предполагаемото потребление.
Производителите проучват хипотезата част от китайските ковчези да пристигат в Европа разглобени. Те могат да бъдат декларирани като дървени компоненти, а след това сглобени и продадени като готови погребални изделия. Браншът нарича това „вратичка в стил IKEA“, но засега става дума за подозрение, а не за доказано нарушение на митническите правила.
Европейската комисия посочва, че има над 200 действащи мерки за защита от нелоялно търгуван внос, но не е потвърдила конкретните срещи с производителите. Следващата стъпка е браншът да внесе официална жалба и да представи доказателства за цените, разходите и нанесените щети.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мюмюн
15:58 03.11.2026
2 ТУКА ОТ КВО ДАЕ СКОВАН
16:01 03.11.2026
3 Гост
16:03 03.11.2026
4 Хрипсимир
16:04 03.11.2026