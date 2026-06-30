Строителството на казахстанската АЕЦ започва през 2027 година

Строителството на първата атомна електроцентрала (АЕЦ) Балхаш в Казахстан, за която Росатом е избран за лидер на консорциума, ще започне през 2027 г. Решението на гражданите да я построят е било правилно, заяви казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев.

„Казахстан е световен лидер в добива на уран и разполага с ядрена инфраструктура. Следователно изборът в полза на производството на ядрена енергия е абсолютно правилен. Това народно решение по време на историческия референдум през 2024 г. е по същество цивилизационно по своята същност“, каза той, говорейки на заключителното съвместно заседание на двукамарния парламент.

Токаев добави, че строителството на АЕЦ е „гаранция за енергийния суверенитет на страната, надеждна основа за енергоемката цифрова икономика на бъдещето“. „Строителството на първата атомна електроцентрала ще започне следващата година“, каза той.

Решението за избор на „Росатом“ за изграждането на първата атомна електроцентрала е взето от властите на републиката през 2025 г. По време на държавното посещение на руския президент Владимир Путин в Казахстан през май, ръководителят на „Росатом“ Алексей Лихачов заяви пред репортери, че държавната корпорация очаква да започне строителството през 2027 г. По-късно Казахстанската агенция за атомна енергия също обяви намерението си да започне строителството догодина.

Заседанието на двукамарния парламент беше последното му; на 1 юли в републиката ще влезе в сила нова конституция, която предвижда сформирането на еднокамарен Курултай. Изборите за този Курултай се очакват през август.