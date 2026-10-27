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Гълъбинов: Мерките срещу големите вериги да са дозирани

Гълъбинов: Мерките срещу големите вериги да са дозирани

27 Октомври, 2026 15:41 527 12

  • румен гълъбинов-
  • големи търговски вериги-
  • данък свръхпечалба-
  • инвестиции-
  • ддс за храни

Икономистът предупреди, че прекомерният натиск и данъкът върху свръхпечалбата могат да задържат инвестициите. Той предложи и по-нисък ДДС за храните и лекарствата

Гълъбинов: Мерките срещу големите вериги да са дозирани - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Мерките спрямо големите търговски вериги трябва да бъдат дозирани, за да не доведат до задържане на инвестициите. За това предупреди икономистът и бивш заместник-председател на Комисията за финансов надзор Румен Гълъбинов пред Българското национално радио.

Коментарът му идва на фона на обсъжданите мерки за увеличаване на приходите в бюджета за 2027 г., включително чрез данък върху свръхпечалбата. Според Гълъбинов евентуалното съчетаване на този данък с обществените настроения срещу големите вериги може да се отрази на плановете им за разширяване и на решенията на нови инвеститори да влязат на българския пазар.

„Тук трябва да са дозирани мерките, за да не се получи ефект на задържане на инвестициите, а ние искаме точно обратното – да имаме повече инвестиции и инвеститори“, заяви Гълъбинов.

Проверки, но не кампанийни

Икономистът посочи, че проверките в големите търговски вериги са необходими, но трябва да бъдат регулярни, а не провеждани само в отделни кампании. По думите му се очаква да се задържи темпът на увеличение на цените, най-вече при хранителните стоки.

Гълъбинов предложи и намаляване на ДДС за храните и лекарствата. Той заяви, че в останалите държави от еврозоната ставките за тези стоки са поне наполовина по-ниски, докато България е изключение в това отношение.

Данъкът върху свръхпечалбата остава несигурен

По думите на Гълъбинов проектът за бюджет за 2027 г. предвижда държавните приходи да нараснат с над 2 млрд. евро спрямо предходната година. Около 800 млн. евро се очаква да бъдат осигурени чрез данък върху свръхпечалбата със ставка от 33%.

При приемане на предложението сред засегнатите могат да бъдат банки, телекоми и големи търговски вериги, както и други данъчно задължени лица, които отговарят на определени критерии. Икономистът обаче изрази съмнение, че планираните приходи ще бъдат събрани в пълния им размер.

Ако прогнозата не се изпълни, държавата ще трябва да търси други източници за финансиране на заложените в бюджета разходи, предупреди Гълъбинов.

Дефицитът и държавният дълг

Според икономиста за 2027 г. се предвижда бюджетният дефицит да бъде 4,3%, а целта е до края на 2029 г. той да бъде намален под 3%. Очакваният държавен дълг през следващата година е около 33,3% от брутния вътрешен продукт.

Гълъбинов отбеляза, че това равнище е под границата от 60%, свързвана с критериите за еврозоната, но призова темпът на нарастване на дълга да бъде ограничен. По думите му икономиката трябва постепенно да се насочи от потребление към повече инвестиции.

Източници: bnrnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ще дозирам

    4 0 Отговор
    в шишета бензин и машинно масло + настърган стеропор. тва е напалм за бедни

    15:52 27.10.2026

  • 3 потребител

    3 0 Отговор
    Съкън ! Не сваляйте ДДС .На ресторантите го свалихте цените станаха х 4 .На хляба го свалихте цените станаха х3 ! Не пипайте ДДС .

    15:54 27.10.2026

  • 4 безсрамние

    1 2 Отговор
    Във веригите е най-евтино

    15:55 27.10.2026

  • 5 1488

    2 0 Отговор
    хем румен, хем гьльб
    отде ги изравяте тея заклети прогресисти
    или фатмака тъй си ги избира

    15:55 27.10.2026

  • 6 1488

    2 0 Отговор
    хем румен, хем гьльб
    отде ги изравяте тея заклети прогресисти
    или фатмака тъй си ги избира

    15:55 27.10.2026

  • 7 Лицемер

    3 0 Отговор
    На хорицата може да се режат главите и от кръста, но веригите трябва да се галят с гъше перо, зер са инвеститори. Нищо че цените на продуктите се диктуват от тях. Пример, скумрия чистена в лева беше 8 лева на промоция, а сега е 8,60 евро. Дали норвежците са вдигнали цената или робите чистят по-скъпо?

    15:56 27.10.2026

  • 8 мда

    1 0 Отговор
    Тоя изглежда предозирал с белото

    15:57 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Знаеш защо, руски поръчки

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "1488":

    Въпреки това искам цяла България да излезем и да гласуваме за Гюров и Кандев в неделя

    16:03 27.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.