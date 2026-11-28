European Democrat Students (EDS) прие с пълно мнозинство резолюция срещу насилието около мача между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“. Документът е внесен по предложение на МГЕРБ от народния представител от ГЕРБ-СДС Стефан Арсов и председателя на МГЕРБ-София Никола Скорчелиев.

Резолюцията е свързана със сблъсъците в Марсилия на 26 ноември, при които са пострадали 11 български граждани. Шестима от тях са били транспортирани в болница, а останалите са получили медицинска помощ на място. Към 28 ноември трима българи все още са били в болнично заведение, като един от пострадалите е бил в реанимация с травма на главата, но в съзнание и контактен.

Какво поискаха европейските студенти

В документа се настоява френските власти незабавно да установят самоличността на всички участници в нападенията и да проведат „пълно, независимо и прозрачно разследване“. EDS призовава още извършителите да бъдат подведени под наказателна отговорност, а пострадалите да получат справедливост и обезщетение.

Отделно се иска да бъдат изяснени действията на органите на реда и организацията на сигурността по време на инцидентите.

Нашето послание е ясно: Българските граждани не са сами, а насилието не може да остава без последствия!

Това заяви Стефан Арсов. По думите му България трябва да поставя важни въпроси и да настоява за конкретни действия. Никола Скорчелиев определи единодушната подкрепа за резолюцията като знак, че „българският глас има значение“.

Трима българи остават в болница

По данни на Министерството на външните работи трима пострадали продължават да се намират в болница. Военният самолет „Спартан“ е в готовност да ги транспортира до България при необходимост, но към момента не е постъпвала такава заявка.

След сблъсъците прокуратурата в Марсилия е образувала две разследвания – за насилието срещу привърженици на „Левски“ и за действия, свързани с предполагаеми нацистки жестове от страна на български фенове. БНТ съобщи, че УЕФА е започнала и дисциплинарно производство срещу „Олимпик Марсилия“.

Източници: novini.bg, bntnews.bg