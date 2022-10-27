Дa пpoдaдeш или дa зaпaзиш: дилeмaтa зa ĸoмпaниитe, ĸoитo cъxpaнявaт пpиpoдeн гaз в Eвpoпa

Италианският премиер на международния икономически форум в Санкт Петербург:

“ Италия е сред първите редици на страните, които се стремят да утвърдят присъствието си на пазарите в Русия и Казахстан. Всичко, което можем да направим заедно, с удоволствие ще го направим заедно. Ние държим на нашия бранд Made in Italy, но ни харесва и идеята Made with Italy. „