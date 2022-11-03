Криза на пазара на смартфони: спадът продължава

Предупреждение! Въвеждането на таван на цените на газа не е разумно, може да доведе до недостиг

Нидерландският регулатор, който контролира хъба Ти Ти Еф (TTF), основният фючърсен пазар на природен газ в Европа, предупреди, че опитите за налагане ...