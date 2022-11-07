Kpaй нa caмoлeтитe oт cъвeтcĸaтa eпoxa? Pyмъния щe пoxapчи €388 милиoнa зa 32 F-16 oт Hopвeгия

Доклад: Зарядните станции за електромобили по пътищата на ЕС са малко и огромната част от тях не зареждат бързо

Зарядните станции за електромобили по пътищата на Европейския съюз (ЕС) не само са малко на брой, но и огромната част от тях не зареждат автомобилите ...