Kpиптoбaнĸaтa c бългapcĸи ĸopeни Nexo напуска американския пазар

Цецо и Виктория заедно, както той искаше - на ресторант и с хубави дрехи (СНИМКА)

Цецо в "Игри на волята" имаше една мечта - да изведе колежката си по спорт Виктория на среща, на която ще са с красиви дрехи, ще седнат в ня ...