Pyблaтa се срина! Цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Pycия oбмиcля вдигaнe нa лиxвaтa

Най-надеждните премиум кросоувъри на възраст под 20 години и три такива, от които е най-добре да стоите далеч

Експертите от What Car? идентифицираха петте най-надеждни премиум кросоувъра с пробег, които са на възраст от 6 до 20 години. Те посочиха и три модела ...