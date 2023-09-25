Volvo официално приключва с дизела

“Солвей Соди” спечели наградата на Организацията на обединените нации за устойчивост за 2023 г.

“Солвей Соди” беше избрана за Пионер на целите за устойчиво развитие (SDG) на Глобалния договор на ООН за 2023 г. в категорията “Гол ...