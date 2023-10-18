"Лукойл" търси купувач на рафинерията си в Бургас

Безлов: Не е изключено към ветото на Австрия и Нидерландия за влизането ни в Шенген да се включи и Швеция

Напрежението е доста сериозно от началото на есента. България отново е поставена в една деликатна ситуация, защото има риск през нас да мине бежански ...