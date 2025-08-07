Илон Мъск обещава да отвори кода на Grok 2

Илон Мъск, собственикът на стартъпа за изкуствен интелект (ИИ) xAI, заяви, че ще отвори кода на чатбота Grok 2. „Време е да отворим кода на Grok 2. Ще го направим следващата седмица“, написа Мъск в X.

Мъск основа стартъпа за изкуствен интелект xAI през април 2023 г. Няколко месеца по-късно компанията представи чатбота, базиран на ИИ, Grok. Създателите на проекта твърдят, че този продукт се различава от аналозите си по това, че е без цензура и осигурява достъп до подходяща информация в реално време.