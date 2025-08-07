Новини
Бизнес »
Илон Мъск обещава да отвори кода на Grok 2

Илон Мъск обещава да отвори кода на Grok 2

7 Август, 2025 15:47 536 0

  • елон мъск-
  • сащ-
  • код-
  • grok 2

Това ще се случи след 11 август

Илон Мъск обещава да отвори кода на Grok 2 - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Илон Мъск, собственикът на стартъпа за изкуствен интелект (ИИ) xAI, заяви, че ще отвори кода на чатбота Grok 2. „Време е да отворим кода на Grok 2. Ще го направим следващата седмица“, написа Мъск в X.

Мъск основа стартъпа за изкуствен интелект xAI през април 2023 г. Няколко месеца по-късно компанията представи чатбота, базиран на ИИ, Grok. Създателите на проекта твърдят, че този продукт се различава от аналозите си по това, че е без цензура и осигурява достъп до подходяща информация в реално време.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ