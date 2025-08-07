Новини
Германските компании очакват нови трудности от тарифното споразумение със САЩ
  Тема: Войната на митата

Германските компании очакват нови трудности от тарифното споразумение със САЩ

7 Август, 2025 16:21 540 8

54% от компаниите, извършващи директен бизнес в САЩ, възнамеряват да намалят търговията с Щатите

Германските компании очакват нови трудности от тарифното споразумение със САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Тарифното споразумение, постигнато от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президента на САЩ Доналд Тръмп, ще донесе допълнителни трудности на 58% от германските компании, сочат резултатите от проучване, проведено от Германската търговско-промишлена камара (DIHK).

Сред компаниите, които правят директен бизнес със САЩ, тази цифра достига 74%. Само 5% от компаниите очакват положителни последици. „Това споразумение може да е било политически необходимо, но за много компании в Германия то все още е горчиво хапче за преглъщане“, каза главният изпълнителен директор на DIHK Хелена Мелникова. „Вместо да облекчава ситуацията, то създава допълнителни трудности: по-високи тарифи, увеличена бюрокрация и намалена конкурентоспособност“, заяви тя.

Настоящата търговска политика на САЩ, както подчертава DIHK, вече оказва забележимо въздействие върху почти три четвърти от компаниите (72%). Ситуацията е особено трудна за компаниите, извършващи директен бизнес в САЩ. Така 89% от предприятията вече са съобщили за негативни последици. Те посочват продължаващата несигурност на търговската политика и опасенията относно новите мита като основни проблеми.

Също така 54% от компаниите, извършващи директен бизнес в САЩ, възнамеряват да намалят търговията със Щатите. В същото време 31% от компаниите отбелязват промяна в подхода си към митническите разходи, а 84% от тях съобщават, че прехвърлят поне част от допълнителните разходи върху своите клиенти в САЩ. За една пета от компаниите митническата политика няма влияние върху бизнеса в САЩ.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Край с ЕС и еврозоната.

    16:26 07.08.2025

  • 2 Е как бе

    2 0 Отговор
    Немския дакс секи ден на рекорди скъса синджира от растежи и поскъпвания😂😂😂

    16:27 07.08.2025

  • 3 Доко от Мароко

    1 0 Отговор
    🔭Из Западна Европа се покрадват мнения, че тази политика на Съединените щати ще се запази и след Тръмп. ⛔

    16:27 07.08.2025

  • 4 Странно как евро то

    0 0 Отговор
    расте при тези данни .
    Никакъв растеж на европейската икономика Германия Франция Италия са с отрицателен растеж. Милиарди насочени за инвестиция в икономиката на съединените щати. Европейската банка и международният валутен фонд бият тревога и еврото върви нагоре.
    А до кога ли и с колко ще се срине.
    И ние сме в чувала от първи януари и това ме притеснява....А вас....

    Коментиран от #7

    17:07 07.08.2025

  • 5 Луд

    1 1 Отговор
    Не му знам името на този лежец от снимката но беше министър на икономиката на Германия.Винаги си държеше лявата ръка във джоба,Никои не можа да разбере ЗАЩТО,, Сега не е никои и хоп вестникарска хроника у нас.Аиде сакъна бе що за дебил затворил атомни централи,химическа индустрия,безброи ощте печеливши фирми за да угоди на фрау ЛАНГ Която нямаше рокля в началото но бързо си намери шивачи на палатки ,Догоре на всичко се оказа със основно образование.Не е виц една никаквица унищожи 80милиона германци и този със ръката в джоба и беше послушник.

    17:12 07.08.2025

  • 6 Омбре

    0 0 Отговор
    Еми сами си я избрахте урсулинка,че и я преизбрахте....ахахаха

    Коментиран от #8

    17:33 07.08.2025

  • 7 Луд

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Странно как евро то":

    Нито една бивша СОЦ държава не иска да види евро.А кажи ми защото.

    17:48 07.08.2025

  • 8 Дариус

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Омбре":

    Не са. Никой не я е избирал. Това е проблемът

    17:51 07.08.2025