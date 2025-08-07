Германските компании очакват нови трудности от тарифното споразумение със САЩ

Тарифното споразумение, постигнато от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президента на САЩ Доналд Тръмп, ще донесе допълнителни трудности на 58% от германските компании, сочат резултатите от проучване, проведено от Германската търговско-промишлена камара (DIHK).

Сред компаниите, които правят директен бизнес със САЩ, тази цифра достига 74%. Само 5% от компаниите очакват положителни последици. „Това споразумение може да е било политически необходимо, но за много компании в Германия то все още е горчиво хапче за преглъщане“, каза главният изпълнителен директор на DIHK Хелена Мелникова. „Вместо да облекчава ситуацията, то създава допълнителни трудности: по-високи тарифи, увеличена бюрокрация и намалена конкурентоспособност“, заяви тя.

Настоящата търговска политика на САЩ, както подчертава DIHK, вече оказва забележимо въздействие върху почти три четвърти от компаниите (72%). Ситуацията е особено трудна за компаниите, извършващи директен бизнес в САЩ. Така 89% от предприятията вече са съобщили за негативни последици. Те посочват продължаващата несигурност на търговската политика и опасенията относно новите мита като основни проблеми.

Също така 54% от компаниите, извършващи директен бизнес в САЩ, възнамеряват да намалят търговията със Щатите. В същото време 31% от компаниите отбелязват промяна в подхода си към митническите разходи, а 84% от тях съобщават, че прехвърлят поне част от допълнителните разходи върху своите клиенти в САЩ. За една пета от компаниите митническата политика няма влияние върху бизнеса в САЩ.