Германските компании очакват нови трудности от тарифното споразумение със САЩ

Тарифното споразумение, постигнато от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президента на САЩ Доналд Тръмп, ще донесе допълнителни трудности на 58% от германските компании, сочат резултатите от проучване, проведено от Германската търговско-промишлена камара (DIHK).
Сред компаниите, които правят директен бизнес със САЩ, тази цифра достига 74%. Само 5% от компаниите очакват положителни последици. „Това споразумение може да е било политически необходимо, но за много компании в Германия то все още е горчиво хапче за преглъщане“, каза главният изпълнителен директор на DIHK Хелена Мелникова. „Вместо да облекчава ситуацията, то създава допълнителни трудности: по-високи тарифи, увеличена бюрокрация и намалена конкурентоспособност“, заяви тя.
Настоящата търговска политика на САЩ, както подчертава DIHK, вече оказва забележимо въздействие върху почти три четвърти от компаниите (72%). Ситуацията е особено трудна за компаниите, извършващи директен бизнес в САЩ. Така 89% от предприятията вече са съобщили за негативни последици. Те посочват продължаващата несигурност на търговската политика и опасенията относно новите мита като основни проблеми.
Също така 54% от компаниите, извършващи директен бизнес в САЩ, възнамеряват да намалят търговията със Щатите. В същото време 31% от компаниите отбелязват промяна в подхода си към митническите разходи, а 84% от тях съобщават, че прехвърлят поне част от допълнителните разходи върху своите клиенти в САЩ. За една пета от компаниите митническата политика няма влияние върху бизнеса в САЩ.
1 Последния Софиянец
16:26 07.08.2025
2 Е как бе
16:27 07.08.2025
3 Доко от Мароко
16:27 07.08.2025
4 Странно как евро то
Никакъв растеж на европейската икономика Германия Франция Италия са с отрицателен растеж. Милиарди насочени за инвестиция в икономиката на съединените щати. Европейската банка и международният валутен фонд бият тревога и еврото върви нагоре.
А до кога ли и с колко ще се срине.
И ние сме в чувала от първи януари и това ме притеснява....А вас....
Коментиран от #7
17:07 07.08.2025
5 Луд
17:12 07.08.2025
6 Омбре
Коментиран от #8
17:33 07.08.2025
7 Луд
До коментар #4 от "Странно как евро то":Нито една бивша СОЦ държава не иска да види евро.А кажи ми защото.
17:48 07.08.2025
8 Дариус
До коментар #6 от "Омбре":Не са. Никой не я е избирал. Това е проблемът
17:51 07.08.2025