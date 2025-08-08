Природните бедствия погръщат милиарди долари

Икономическите загуби, причинени от природни бедствия по целия свят през първата половина на 2025 г., възлизат на 80 млрд. USD, което, ако тенденцията продължи, заедно с очакваните загуби за втората половина на годината, може да достигне 150 млрд. USD годишно. Тази прогноза е направена от анализатори в швейцарската презастрахователна компания Swiss Re.

„Според нашите данни, загубите, подлежащи на обезщетение поради природни бедствия, достигнаха 80 млрд. USD в края на първата половина на 2025 г., което е над тенденцията.“ „Ако тенденцията продължи, застрахованите загуби от природни бедствия тази година биха могли да достигнат 150 млрд. USD по цени от 2025 г.“, се казва в доклада на компанията.

Съобщава се, че най-големият дял от загубите за 2025 г. досега е свързан с януарските горски пожари в Лос Анджелис, които причиниха щети от 40 млрд. USD.

Според компанията най-голямата заплаха по отношение на икономическите загуби от природни бедствия през втората половина на 2025 г. е сезонът на ураганите в Атлантическия океан. През първата половина на 2025 г. ураганите вече са причинили щети от 31 млрд. USD.