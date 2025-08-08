Новини
Природните бедствия погръщат милиарди долари

8 Август, 2025 11:35 334 2

  • бедствия-
  • природа-
  • разходи

Те са 80 милиарда долара от началото на текущата година

Природните бедствия погръщат милиарди долари - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Икономическите загуби, причинени от природни бедствия по целия свят през първата половина на 2025 г., възлизат на 80 млрд. USD, което, ако тенденцията продължи, заедно с очакваните загуби за втората половина на годината, може да достигне 150 млрд. USD годишно. Тази прогноза е направена от анализатори в швейцарската презастрахователна компания Swiss Re.

„Според нашите данни, загубите, подлежащи на обезщетение поради природни бедствия, достигнаха 80 млрд. USD в края на първата половина на 2025 г., което е над тенденцията.“ „Ако тенденцията продължи, застрахованите загуби от природни бедствия тази година биха могли да достигнат 150 млрд. USD по цени от 2025 г.“, се казва в доклада на компанията.

Съобщава се, че най-големият дял от загубите за 2025 г. досега е свързан с януарските горски пожари в Лос Анджелис, които причиниха щети от 40 млрд. USD.

Според компанията най-голямата заплаха по отношение на икономическите загуби от природни бедствия през втората половина на 2025 г. е сезонът на ураганите в Атлантическия океан. През първата половина на 2025 г. ураганите вече са причинили щети от 31 млрд. USD.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 тук пък обществените поръчкари

    2 0 Отговор
    погръщат
    поглъщат милиарди долари
    благодарение на неграмотни избирачи

    11:46 08.08.2025