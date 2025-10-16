Новини
Световна компания спестява 3 милиарда долара и съкращава 16 000 работни места

16 Октомври, 2025 11:55 771 16

Навратил: Светът се променя и Nestle трябва да се променя по-бързо

Световна компания спестява 3 милиарда долара и съкращава 16 000 работни места - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Швейцарският хранителен гигант Nestle, чиито марки включват кафе Nespresso и вода Perrier, ще съкрати 16 000 работни места по целия свят през идните 2 години, заяви новият изпълнителен директор Филип Навратил.

Светът се променя и Nestle трябва да се променя по-бързо“, каза той. Това включва вземане на „трудни, но необходими решения за намаляване на броя на служителите“.

Навратил говори, в момент когато компанията публикува деветмесечни данни, показващи спад на продажбите с 1,9% до 65,9 милиарда швейцарски франка (83 млрд. USD).

Съкращенията включват 12 000 работни места от „белите якички“, спестявайки на компанията 1 милиард швейцарски франка, което според управляващите фирмата, е двойно повече от планираното по-рано - в допълнение към 4000 съкращения на работни места, които вече са в ход в производството и веригата за доставки.

Навратил заяви, че Nestle увеличава целта си за спестявания до 3 милиарда швейцарски франка до края на 2027 г., в сравнение с предишната цел от 2,5 милиарда.

Хранителният гигант, който притежава над 2000 марки - включително шоколадови блокчета Kit Kat и кучешка храна Purina, преживя бурен септември с уволнението на предишния си изпълнителен директор заради служебни отношения.

Финансовите анализатори се надяват, че Навратил ще успее да възстанови стабилността на групата, чийто растеж се забавя от 2022 г. насам. Нестле също беше разтърсена от скандал около бутилираната ѝ вода, който започна във Франция през 2024 г.

Органичният ръст на продажбите възлиза на 3,3% през първите девет месеца на 2025 г., обусловен от увеличение на цените с 2,8%.


Швейцария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 11 Отговор
    Мерцедес се изнася в Унгария и съкращава 40 000 работници.

    11:57 16.10.2025

  • 2 честен ционист

    1 12 Отговор
    Другарят Стармър каза, че у ЮК от другия месец, а нямаш диджитал АйДи и БритКард, ни ще можеш да бачкаш, нито интернет да ползвваш, и всичкото Ганчо кардараш стягало вече дисагите за Ново начало да гласуват.

    Коментиран от #10

    12:01 16.10.2025

  • 3 456

    7 2 Отговор
    🤣🤣🤣нищо де продължаваме със санкциите.
    След две години: какво беше това икономика?

    12:01 16.10.2025

  • 4 име

    8 1 Отговор
    Само се поинтересувайте какви мизерии върши Нестле по света. Как експлоатира водоизточници за сметка на здравето на местни жители. От как разбрах що за стока са преди ÷-4 години съм спрял да купувам каквото и да е от Нестле. Явно и много други хора са постъпили така и затова съкращават двойно повече. Дано тенденцията да продължи и в бъдеще.

    Коментиран от #5, #16

    12:04 16.10.2025

  • 5 честен ционист

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Съкращават заради автоматизацията и AI, не че щото някакъв си Ганчо отказвал да им яде храните и пие водите. Зад тази компания стои корпоразция за трилиони, мислиш ли си, че твоят мизерен дан има някакво занчение за съдбата й?

    Коментиран от #6, #13

    12:09 16.10.2025

  • 6 име

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Чyчка, чети статията преди да пишеш. "спад на продажбите с 1,9%" какво означава според теб?

    Коментиран от #9

    12:13 16.10.2025

  • 7 Путлер

    1 3 Отговор
    Всички спадове са заради войната която Путлер започна.

    12:26 16.10.2025

  • 8 456

    1 1 Отговор
    Освен санкциите, които изиграха основна роля ,другото заради което като Кит-Кат не се купуват, и аз вече не ги купувам / освен цената са ЖАБИТЕ . Нищо не купувам ако на него има този стикер.

    Коментиран от #12

    12:27 16.10.2025

  • 9 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Нищо не означава. Спадът на продажбите на годшина база не е ама никакъв индикатор за финансовото състояние на една компания, още повече от мащаба на Нестлето. Тези могат даси позволят дестки години да имат спад в продажбите, преди да са се замислили за търсене на свежи пари. Печалбата им е толкова голяма, че някакви си 16000 работни места са дребни фъстъци в счетовдните им баланси.

    Коментиран от #11

    12:28 16.10.2025

  • 10 Сталин

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Само Ново Начало ще спаси България и цървулите

    12:29 16.10.2025

  • 11 456

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Абе 16 000 работни места за 2 години...никак не е малко. Напротив това говори за огромни проблеми. А аз лично много се съмнявам в % които компанията обявява

    12:31 16.10.2025

  • 12 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "456":

    И какво ще ти направи една жабка? То по опаковките на храните има всякакви маркировки и знаци, които въобще идея си и нямаш, какво значат? Да кажеш, аз няма да купувам и консумирам нещо само заради някакви си некозани твърдения е глупаво и архаично. Все едно гледам селянин в прединдустриалната епоха държи кръста срещу електричекста крушка и проклиня прогреса.

    Коментиран от #15

    12:31 16.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мизерник си":

    Ахаха, скоро AI ще почне да се занимава с всеки персонално, и тогава ще ти липсват моите заяждания.

    12:34 16.10.2025

  • 15 456

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    Жабата на етикета е знак ,че културите при отглеждането са третирани с пестициди които допринасят за развитието на рак. Инфото можеш да го намериш в нета.

    12:38 16.10.2025

  • 16 Химик

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Аз само като им прочета състава на опаковката и ми се повръща, как да си купиш техен продукт, то само опаковка и реклама, а вътре г0вно и половина.

    12:52 16.10.2025