Световна компания спестява 3 милиарда долара и съкращава 16 000 работни места

Швейцарският хранителен гигант Nestle, чиито марки включват кафе Nespresso и вода Perrier, ще съкрати 16 000 работни места по целия свят през идните 2 години, заяви новият изпълнителен директор Филип Навратил.

„Светът се променя и Nestle трябва да се променя по-бързо“, каза той. Това включва вземане на „трудни, но необходими решения за намаляване на броя на служителите“.

Навратил говори, в момент когато компанията публикува деветмесечни данни, показващи спад на продажбите с 1,9% до 65,9 милиарда швейцарски франка (83 млрд. USD).

Съкращенията включват 12 000 работни места от „белите якички“, спестявайки на компанията 1 милиард швейцарски франка, което според управляващите фирмата, е двойно повече от планираното по-рано - в допълнение към 4000 съкращения на работни места, които вече са в ход в производството и веригата за доставки.

Навратил заяви, че Nestle увеличава целта си за спестявания до 3 милиарда швейцарски франка до края на 2027 г., в сравнение с предишната цел от 2,5 милиарда.

Хранителният гигант, който притежава над 2000 марки - включително шоколадови блокчета Kit Kat и кучешка храна Purina, преживя бурен септември с уволнението на предишния си изпълнителен директор заради служебни отношения.

Финансовите анализатори се надяват, че Навратил ще успее да възстанови стабилността на групата, чийто растеж се забавя от 2022 г. насам. Нестле също беше разтърсена от скандал около бутилираната ѝ вода, който започна във Франция през 2024 г.

Органичният ръст на продажбите възлиза на 3,3% през първите девет месеца на 2025 г., обусловен от увеличение на цените с 2,8%.