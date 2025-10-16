Световна компания спестява 3 милиарда долара и съкращава 16 000 работни места

Швейцарският хранителен гигант Nestle, чиито марки включват кафе Nespresso и вода Perrier, ще съкрати 16 000 работни места по целия свят през идните 2 години, заяви новият изпълнителен директор Филип Навратил.
„Светът се променя и Nestle трябва да се променя по-бързо“, каза той. Това включва вземане на „трудни, но необходими решения за намаляване на броя на служителите“.
Навратил говори, в момент когато компанията публикува деветмесечни данни, показващи спад на продажбите с 1,9% до 65,9 милиарда швейцарски франка (83 млрд. USD).
Съкращенията включват 12 000 работни места от „белите якички“, спестявайки на компанията 1 милиард швейцарски франка, което според управляващите фирмата, е двойно повече от планираното по-рано - в допълнение към 4000 съкращения на работни места, които вече са в ход в производството и веригата за доставки.
Навратил заяви, че Nestle увеличава целта си за спестявания до 3 милиарда швейцарски франка до края на 2027 г., в сравнение с предишната цел от 2,5 милиарда.
Хранителният гигант, който притежава над 2000 марки - включително шоколадови блокчета Kit Kat и кучешка храна Purina, преживя бурен септември с уволнението на предишния си изпълнителен директор заради служебни отношения.
Финансовите анализатори се надяват, че Навратил ще успее да възстанови стабилността на групата, чийто растеж се забавя от 2022 г. насам. Нестле също беше разтърсена от скандал около бутилираната ѝ вода, който започна във Франция през 2024 г.
Органичният ръст на продажбите възлиза на 3,3% през първите девет месеца на 2025 г., обусловен от увеличение на цените с 2,8%.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:57 16.10.2025
2 честен ционист
Коментиран от #10
12:01 16.10.2025
3 456
След две години: какво беше това икономика?
12:01 16.10.2025
4 име
Коментиран от #5, #16
12:04 16.10.2025
5 честен ционист
До коментар #4 от "име":Съкращават заради автоматизацията и AI, не че щото някакъв си Ганчо отказвал да им яде храните и пие водите. Зад тази компания стои корпоразция за трилиони, мислиш ли си, че твоят мизерен дан има някакво занчение за съдбата й?
Коментиран от #6, #13
12:09 16.10.2025
6 име
До коментар #5 от "честен ционист":Чyчка, чети статията преди да пишеш. "спад на продажбите с 1,9%" какво означава според теб?
Коментиран от #9
12:13 16.10.2025
7 Путлер
12:26 16.10.2025
8 456
Коментиран от #12
12:27 16.10.2025
9 честен ционист
До коментар #6 от "име":Нищо не означава. Спадът на продажбите на годшина база не е ама никакъв индикатор за финансовото състояние на една компания, още повече от мащаба на Нестлето. Тези могат даси позволят дестки години да имат спад в продажбите, преди да са се замислили за търсене на свежи пари. Печалбата им е толкова голяма, че някакви си 16000 работни места са дребни фъстъци в счетовдните им баланси.
Коментиран от #11
12:28 16.10.2025
10 Сталин
До коментар #2 от "честен ционист":Само Ново Начало ще спаси България и цървулите
12:29 16.10.2025
11 456
До коментар #9 от "честен ционист":Абе 16 000 работни места за 2 години...никак не е малко. Напротив това говори за огромни проблеми. А аз лично много се съмнявам в % които компанията обявява
12:31 16.10.2025
12 честен ционист
До коментар #8 от "456":И какво ще ти направи една жабка? То по опаковките на храните има всякакви маркировки и знаци, които въобще идея си и нямаш, какво значат? Да кажеш, аз няма да купувам и консумирам нещо само заради някакви си некозани твърдения е глупаво и архаично. Все едно гледам селянин в прединдустриалната епоха държи кръста срещу електричекста крушка и проклиня прогреса.
Коментиран от #15
12:31 16.10.2025
14 честен ционист
До коментар #13 от "Мизерник си":Ахаха, скоро AI ще почне да се занимава с всеки персонално, и тогава ще ти липсват моите заяждания.
12:34 16.10.2025
15 456
До коментар #12 от "честен ционист":Жабата на етикета е знак ,че културите при отглеждането са третирани с пестициди които допринасят за развитието на рак. Инфото можеш да го намериш в нета.
12:38 16.10.2025
16 Химик
До коментар #4 от "име":Аз само като им прочета състава на опаковката и ми се повръща, как да си купиш техен продукт, то само опаковка и реклама, а вътре г0вно и половина.
12:52 16.10.2025