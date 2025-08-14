Украйна подновява концесията на Катар за ползване на пристанище Олвия

Украйна и Катар решиха да подновят концесията за ползване на пристанище Олвия в Николаевска област, която беше преустановена поради военни действия, съобщи украинското Министерство на развитието на общностите и териториите.

„Министерството на развитието, QTerminals Olvia LLC и катарската компания QTerminals подписаха меморандум за сътрудничество и разбирателство. В него се говори за възобновяване на концесионния проект в специализираното морско пристанище Олвия в Николаевска област“, съобщи Telegram каналът на ведомството.

Пристанището беше прехвърлено на катарската компания за 35 години на 20 август 2020 г. Същата година украинското правителство подписа споразумение за прехвърляне на пристанище Херсон на концесия на грузинско-швейцарската компания Risoil-Kherson за срок от 30 години. След февруари 2022 г. тези проекти бяха преустановени.