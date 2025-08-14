Новини
  Тема: Украйна

Украйна подновява концесията на Катар за ползване на пристанище Олвия

14 Август, 2025 21:27 568 3

Пристанището беше прехвърлено на катарската компания за 35 години на 20 август 2020 година

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украйна и Катар решиха да подновят концесията за ползване на пристанище Олвия в Николаевска област, която беше преустановена поради военни действия, съобщи украинското Министерство на развитието на общностите и териториите.

„Министерството на развитието, QTerminals Olvia LLC и катарската компания QTerminals подписаха меморандум за сътрудничество и разбирателство. В него се говори за възобновяване на концесионния проект в специализираното морско пристанище Олвия в Николаевска област“, съобщи Telegram каналът на ведомството.

Пристанището беше прехвърлено на катарската компания за 35 години на 20 август 2020 г. Същата година украинското правителство подписа споразумение за прехвърляне на пристанище Херсон на концесия на грузинско-швейцарската компания Risoil-Kherson за срок от 30 години. След февруари 2022 г. тези проекти бяха преустановени.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кви концесии ⁉️

    8 0 Отговор
    Х0 х0 ляките скоро няма да имат
    излаз на море....

    21:28 14.08.2025

  • 2 ако има такава измислена държава

    7 0 Отговор
    то тя няма да има излаз на черно море

    21:29 14.08.2025

  • 3 очевидец

    10 0 Отговор
    България също може да срине нацистка украйна за един ден като спре доставка на оръжие, боеприпаси, гориво и електричество.

    Работата е там, че правителството ни е марионетно и се управлява от Брюкселската фашистка хунта
    Докато Унгария е независима

    21:31 14.08.2025