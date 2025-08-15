Президентът на САЩ Доналд Тръмп се опитва да постигне икономически ползи за Вашингтон, като улеснява сключването на мирни споразумения между трети страни, съобщава вестник Politico.

„Всяко от тези мирни споразумения е донесло на Америка известна икономическа полза“, цитира изданието неназован служител от Белия дом. Според хора, близки до Тръмп, улесняването на споразумения между конфликтуващи страни е в съответствие с политиката на републиканците „Америка на първо място“, тъй като той се стреми да обвърже мирните споразумения с търговските споразумения, както е в случая с Армения и Азербайджан.

Според служител на администрацията на Вашингтон, Тръмп харесва ролята на миротворец. Той е убеден, че постига сделки, за които неговите предшественици не са успели да се споразумеят, и демонстрира „сила и проницателност“, без да обръща внимание на действителния успех на споразуменията. „Той обича да бъде в ролята на арбитър на съдбите на по-малките и по-слаби страни по света“, каза събеседникът на вестника.