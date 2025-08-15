Президентът на САЩ Доналд Тръмп се опитва да постигне икономически ползи за Вашингтон, като улеснява сключването на мирни споразумения между трети страни, съобщава вестник Politico.
„Всяко от тези мирни споразумения е донесло на Америка известна икономическа полза“, цитира изданието неназован служител от Белия дом. Според хора, близки до Тръмп, улесняването на споразумения между конфликтуващи страни е в съответствие с политиката на републиканците „Америка на първо място“, тъй като той се стреми да обвърже мирните споразумения с търговските споразумения, както е в случая с Армения и Азербайджан.
Според служител на администрацията на Вашингтон, Тръмп харесва ролята на миротворец. Той е убеден, че постига сделки, за които неговите предшественици не са успели да се споразумеят, и демонстрира „сила и проницателност“, без да обръща внимание на действителния успех на споразуменията. „Той обича да бъде в ролята на арбитър на съдбите на по-малките и по-слаби страни по света“, каза събеседникът на вестника.
Последния Софиянец
10:38 15.08.2025
Жоро
10:41 15.08.2025
китайски балон
10:41 15.08.2025
Смешки:
Този проблем тепърва ще създава грижи на Тръмп и САЩ, понеже всяко следващо действие и особено заплаха , какъвто е стилът на този нещастен президент, ще бъдат осмивани!
Коментиран от #5
10:45 15.08.2025
Промяна
До коментар #4 от "Смешки:":ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ТОЧНИЯТ КОМЕНТАР
10:53 15.08.2025
Тиква харесва ролята на
лятото да се спотайва и сменя левове в евро
10:57 15.08.2025
Коста
11:01 15.08.2025
Факти
11:16 15.08.2025
ЕС и Украйна
В изявлението на външното министерство се казва също, че разговорите ще имат смисъл само след постигането на прекратяване на огъня.
"Никой не желае мира повече от украинците. Никой не иска мир повече от европейците. Но Русия вижда основната си цел във воденето на война. Русия предпочита да изгражда нови стени по пътя ни към справедлив и траен мир. Тя иска да задуши нашата свобода".
Въпреки това, заявява Сибига, трансатлантическото единство на демократичните държави е по-силно от "руския империализъм".
Министърът добави, че чрез "общата трансатлантическа сила можем да постигнем един достоен свят, изграден върху трайна сигурност.
11:26 15.08.2025
дядо поп
11:39 15.08.2025