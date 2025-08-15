Новини
Тръмп харесва ролята на миротворец
  Тема: Войната на митата

15 Август, 2025 10:37 505 10

  • сащ-
  • мита-
  • търговия-
  • доналд тръмп-
  • миротворец

Американският прзидент се опитва да постигне търговски изгоди за САЩ чрез мирни споразумения

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се опитва да постигне икономически ползи за Вашингтон, като улеснява сключването на мирни споразумения между трети страни, съобщава вестник Politico.

„Всяко от тези мирни споразумения е донесло на Америка известна икономическа полза“, цитира изданието неназован служител от Белия дом. Според хора, близки до Тръмп, улесняването на споразумения между конфликтуващи страни е в съответствие с политиката на републиканците „Америка на първо място“, тъй като той се стреми да обвърже мирните споразумения с търговските споразумения, както е в случая с Армения и Азербайджан.

Според служител на администрацията на Вашингтон, Тръмп харесва ролята на миротворец. Той е убеден, че постига сделки, за които неговите предшественици не са успели да се споразумеят, и демонстрира „сила и проницателност“, без да обръща внимание на действителния успех на споразуменията. „Той обича да бъде в ролята на арбитър на съдбите на по-малките и по-слаби страни по света“, каза събеседникът на вестника.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    0 4 Отговор
    Тръмп е бизнесмен.От ЕС няма какво да вземе освен дългове.

    10:38 15.08.2025

  • 2 Жоро

    2 7 Отговор
    Тръмп заслужава Нобелова награда за мир !

    10:41 15.08.2025

  • 3 китайски балон

    5 0 Отговор
    "сделкотворец" 🤣

    10:41 15.08.2025

  • 4 Смешки:

    5 0 Отговор
    Тръмп и щабът му вече се чудят как да се оправдаят пред света за пълния си провал! Проблемът им е сериозен, понеже всичките им приятели и съюзници ги предупредиха многократно какви грешки допускат. Но самовлюбеният аматьор изобщо не чу и реши, че е велик дипломат и преговарящ! Сега пред тях стои въпросът КОЙ ЩЕ ВЯРВА НА ТРЪМП И АДМИНИСТРАЦИЯТА МУ за нещо?

    Този проблем тепърва ще създава грижи на Тръмп и САЩ, понеже всяко следващо действие и особено заплаха , какъвто е стилът на този нещастен президент, ще бъдат осмивани!

    Коментиран от #5

    10:45 15.08.2025

  • 5 Промяна

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Смешки:":

    ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ТОЧНИЯТ КОМЕНТАР

    10:53 15.08.2025

  • 6 Тиква харесва ролята на

    3 1 Отговор
    чекмеджар

    лятото да се спотайва и сменя левове в евро

    10:57 15.08.2025

  • 7 Коста

    2 0 Отговор
    Този лудият дядо с картечницата ли бе? Преди бомбардировките в Иран донякъде вярвах. Вече не!

    11:01 15.08.2025

  • 8 Факти

    0 0 Отговор
    Тръмп не го харесвам, но ме изкефи как разбомби ислямистите.

    11:16 15.08.2025

  • 9 ЕС и Украйна

    2 0 Отговор
    Според външния министър Андрий Сибиха Украйна и нейните международни партньори настояват, че никакви решения "по пътя към мира" не могат да се вземат без участието на Украйна. Това се заявява в публикация на украинското МВнР в социалната мрежа X.

    В изявлението на външното министерство се казва също, че разговорите ще имат смисъл само след постигането на прекратяване на огъня.

    "Никой не желае мира повече от украинците. Никой не иска мир повече от европейците. Но Русия вижда основната си цел във воденето на война. Русия предпочита да изгражда нови стени по пътя ни към справедлив и траен мир. Тя иска да задуши нашата свобода".

    Въпреки това, заявява Сибига, трансатлантическото единство на демократичните държави е по-силно от "руския империализъм".


    Министърът добави, че чрез "общата трансатлантическа сила можем да постигнем един достоен свят, изграден върху трайна сигурност.

    11:26 15.08.2025

  • 10 дядо поп

    3 0 Отговор
    Само където тази роля хич не му се отдава. Винаги в него надделяват бизнес похватите , безпардонност , наглост , простотия и малко търговски нюх!

    11:39 15.08.2025