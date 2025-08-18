В Тайланд може да обмените криптовалута в тайландски бати

Тайландското правителство ще стартира програмата TouristDigipay през четвъртото тримесечие на 2025 г., която ще позволи на чуждестранните туристи да конвертират криптовалута в тайландски бати. Програмата ще работи в кралството на пробен период в продължение на 18 месеца, съобщава аг. Bloomberg.

„Искаме да предприемем мерки за улесняване на престоя на туристи от чужбина в Тайланд и да им предложим нова форма на плащане.“ „Програмата TouristDigipay е предназначена да замени използването на пари в брой и кредитни карти от чуждестранни посетители в нашата страна“, цитира агенцията думите на министъра на финансите Фичай Чунхавачир на пресконференция в Банкок.

Според него, дигиталните активи не могат да се използват директно като средство за плащане на стоки и услуги - те могат да бъдат конвертирани само в бати, а продавачите ще получават плащания само в тайландска валута. Транзакциите, при които чужденци конвертират дигитални активи в тайландска валута, трябва да се извършват чрез лицензирани оператори и доставчици на услуги за електронни пари. Размерът на транзакциите е ограничен до 500 000 бата (15 400 USD) на месец. Ограниченията, заедно със строгите изисквания за откриване на нови сметки и активиране на електронни портфейли, са насочени към борба с прането на пари.

Тайланд, третата по големина икономика в Югоизточна Азия, се опитва да стимулира туризма от Близкия изток и Азия, за да компенсира 33-процентния спад на китайските туристи през първата половина на тази година. В понеделник водещата агенция за планиране на Тайланд понижи прогнозата си за броя на чуждестранните туристи, пристигащи тази година, от 37 милиона на 33 милиона тази година. Туристическата индустрия представлява около 12% от БВП на Тайланд.