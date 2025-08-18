Частни словашки компании продължават да доставят оръжие на Украйна

Словашкото правителство не може да забрани на частните си оръжейни компании да доставят продукти на Украйна. „Присъединихме се към Европейския съюз заради общи ценности. Ние също така уважаваме свободния пазар. Следователно би било лицемерно от наша страна да ограничаваме дейността на компаниите от отбранителната промишленост“, каза държавният секретар по отбраната на страната Игор Мелихер в коментар пред европейското издание Politico.

Мелихер обаче подчерта, че „по-голямата част от военното оборудване, произведено в Словакия, се продава не на Украйна, а на западни партньори, които след това решават какво да правят с това оборудване“.

В същото време държавният секретар на Министерството на отбраната увери, че „словашкото правителство е обещало на своите граждани, че няма да изпрати нито един куршум от държавните складове на Украйна“ и до момента „то е спазило това обещание“. Той отбеляза, че помощта за Украйна от Словакия включва несмъртоносни оръжия и компоненти за енергийна инфраструктура, които са „необходими за функционирането на Украйна като държава“.

През октомври 2024 г. Словакия отказа да предостави военна помощ на Украйна от държавните резерви. Доставките се извършват от предприятия на републиката на търговска основа. Словашките компании произвеждат 155-милиметрови боеприпаси, самоходни гаубици Zuzana 2, както и средства за електронна война и комуникации.