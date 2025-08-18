Новини
Частни словашки компании продължават да доставят оръжие на Украйна
Частни словашки компании продължават да доставят оръжие на Украйна

18 Август, 2025 17:11 489 4

Помощта за Украйна от Словакия включва несмъртоносни оръжия и компоненти за енергийна инфраструктура

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Словашкото правителство не може да забрани на частните си оръжейни компании да доставят продукти на Украйна. „Присъединихме се към Европейския съюз заради общи ценности. Ние също така уважаваме свободния пазар. Следователно би било лицемерно от наша страна да ограничаваме дейността на компаниите от отбранителната промишленост“, каза държавният секретар по отбраната на страната Игор Мелихер в коментар пред европейското издание Politico.

Мелихер обаче подчерта, че „по-голямата част от военното оборудване, произведено в Словакия, се продава не на Украйна, а на западни партньори, които след това решават какво да правят с това оборудване“.

В същото време държавният секретар на Министерството на отбраната увери, че „словашкото правителство е обещало на своите граждани, че няма да изпрати нито един куршум от държавните складове на Украйна“ и до момента „то е спазило това обещание“. Той отбеляза, че помощта за Украйна от Словакия включва несмъртоносни оръжия и компоненти за енергийна инфраструктура, които са „необходими за функционирането на Украйна като държава“.

През октомври 2024 г. Словакия отказа да предостави военна помощ на Украйна от държавните резерви. Доставките се извършват от предприятия на републиката на търговска основа. Словашките компании произвеждат 155-милиметрови боеприпаси, самоходни гаубици Zuzana 2, както и средства за електронна война и комуникации.


  • 1 ЕС само ще плаща!

    3 1 Отговор
    Колко много скраб държавна има по света!

    17:16 18.08.2025

  • 2 Кирил

    1 0 Отговор
    Същото прави и Сърбия.
    На думи е едно, на практика е друго....Вучич и Фицо едно говорят, друго правят...
    като Радев, всичките му правителства гласуваха санкциите срещу русия

    17:16 18.08.2025

  • 3 Васил

    1 0 Отговор
    Доставят ама за това получават пари и то не малко както и България доставя преди войната завода у нас беше пред фалит а сега работят нон стоп и минимална заплата 4 бона.

    17:20 18.08.2025

  • 4 Дух

    1 0 Отговор
    Бяла птица се изхожда на зелена трева а англичаните арабистите огледалните зелени копейки антиамериканисти трансове барак Обама зелени чорапи талмудисти зелени Франкенщайн крокодили ционисти зелени хазари зелени юдей неузрели водорасли леви отпаднали сцени копейки зелени площи и какаду са се пръкнали от византийският цакобаков лиген под бойлера на Благовест а водка Савой яко те хваща по ловните поля и гори на автобусните спирки и билети без настроение и кеф да патиците ми са под закрила на слабините незнайна Анета ти лъска жабешкото бутче като Комощица на зелена трева със субтитри и висок надпис Франки Щайн на Комощица а Лом го правят в тройки би сексуална на византийската почва докато Комощица влиза във дупето на мацката а Копейките ще станат кафяви печки без стоманени джанти защо пък точно кучето и чорапите му строшиха румънският предел а Трайково влизат във румънският предел също дори наргилета със маргинали и на кучето чорапа и крака хвърлят диск на съединителя и на заешко ухо

    17:41 18.08.2025