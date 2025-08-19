Новини
Казахстан подготвя конкурс за избор на име за АЕЦ
  Тема: Казахстан

19 Август, 2025 20:37 309 7

Правилата на конкурса трябва да са готови до 29 август

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Казахстанската агенция за атомна енергия започна подготовка за конкурс, в който казахстанци ще изберат най-доброто име за първата АЕЦ в страната, която се строи с участието на Росатом, съобщи пресслужбата на агенцията.

„В съответствие с предложението на президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев, със заповед на агенцията е създадена работна група, на която е възложено да разработи алгоритъм за провеждане на конкурса и да изготви правила до 29 август, включително срокове, процедура за получаване и разглеждане на предложения. Освен това е възложено да се създаде конкурсна комисия, която ще включва представители на обществеността, творческата индустрия, експерти в областта на ядрената енергетика, филология и история“, се казва в доклада.

На 8 август в Казахстан започна строителството на първата АЕЦ в републиката. Станцията ще бъде построена близо до село Улкен. На церемонията по откриването на строителството присъстваха председателят на Агенцията по атомна енергия на Казахстан Алмасадам Саткалиев и генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачов.

На 14 юни властите на републиката обявиха, че „Росатом“ е избран за лидер на консорциума за изграждането на станцията, тъй като е представил най-оптималното предложение.

През 2024 г. в Казахстан се проведе референдум за изграждането на атомна електроцентрала, като мнозинството от участниците в него подкрепиха изграждането на такава станция. Село Улкен, основано през 1984 г., се намира в Жамбилски район на Алматинска област, на 340 км от Алмати. Според властите в Улкен живеят около 1740 жители.


Казахстан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ПЪРВИЯ ИМАМ НА КАЗАХИТЕ И ТУРЦИТЕ
    Е ПОГРЕБАН ВЪВ ВЕЛИКИ БОЛГАР
    ......
    КАЗВАМ ГО ДА СИ ЗНАЯТ ЧЕ ВОЛЖКИТЕ БЪЛГАРИ
    В СЪСТАВА НА РФ СА ПО - ГОЛЕМИ МЮСЮЛМАНИ
    ОТ ТЯХ :)

    20:44 19.08.2025

  • 2 Гориил

    1 0 Отговор
    Казахстан усложни процедурата по поръчка, но не посмя да се откаже от руския проект.Във всеки един момент авторитарният режим на Токаев може да бъде подложен на санкционен натиск и да понесе колосални загуби. Затова на трети страни са предложени доставки и монтаж само на вторично и спомагателно оборудване, което в случай на блокада може бързо да бъде заменено с руско оборудване.

    Коментиран от #3

    20:49 19.08.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    БАЩАТА НА ТОКАЕВ Е ГЕРОЙ НА СССР
    ОТ ВОЙНАТА :))

    20:51 19.08.2025

  • 4 Гориил

    1 1 Отговор
    „Росатом“ сам ще подбира и назначава чуждестранни фирми и компании за доставка на определени видове материали и оборудване, но обемът на чуждестранната работа, предвид предпазливостта и недоверието, няма да надвишава 10-15 процента. В случай на непредвидени обстоятелства, всички чуждестранни поръчки могат да бъдат безболезнено прекратени и това няма да повлияе на сроковете и цената на строителството.

    20:59 19.08.2025

  • 5 Никой

    0 1 Отговор
    "Борат" е подходящо име.

    21:03 19.08.2025

  • 6 Гориил

    1 0 Отговор
    Росатом не възразява срещу участието на чуждестранни фирми и компании в изграждането на казахстанската АЕЦ, но всички договори ще бъдат изготвени и предложени на членовете на консорциума като задължително и безусловно изпълнение на поръчки и инструкции от Москва. Това, между другото, е често срещана практика на Запад при изграждането на подобни сложни и скъпи съоръжения.

    21:13 19.08.2025

  • 7 редник

    1 0 Отговор
    /През 2024 г. в Казахстан се проведе референдум за изграждането на атомна електроцентрала, като мнозинството от участниците в него подкрепиха изграждането на такава станция./

    Хм, в Казахстан може референдум, а у нас не - и къде е демокрацията?

    21:18 19.08.2025