Казахстан подготвя конкурс за избор на име за АЕЦ

Казахстанската агенция за атомна енергия започна подготовка за конкурс, в който казахстанци ще изберат най-доброто име за първата АЕЦ в страната, която се строи с участието на Росатом, съобщи пресслужбата на агенцията.

„В съответствие с предложението на президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев, със заповед на агенцията е създадена работна група, на която е възложено да разработи алгоритъм за провеждане на конкурса и да изготви правила до 29 август, включително срокове, процедура за получаване и разглеждане на предложения. Освен това е възложено да се създаде конкурсна комисия, която ще включва представители на обществеността, творческата индустрия, експерти в областта на ядрената енергетика, филология и история“, се казва в доклада.

На 8 август в Казахстан започна строителството на първата АЕЦ в републиката. Станцията ще бъде построена близо до село Улкен. На церемонията по откриването на строителството присъстваха председателят на Агенцията по атомна енергия на Казахстан Алмасадам Саткалиев и генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачов.

На 14 юни властите на републиката обявиха, че „Росатом“ е избран за лидер на консорциума за изграждането на станцията, тъй като е представил най-оптималното предложение.

През 2024 г. в Казахстан се проведе референдум за изграждането на атомна електроцентрала, като мнозинството от участниците в него подкрепиха изграждането на такава станция. Село Улкен, основано през 1984 г., се намира в Жамбилски район на Алматинска област, на 340 км от Алмати. Според властите в Улкен живеят около 1740 жители.