Тръмп е купил облигации на стойност 100 милиона долара, откакто встъпи в длъжност

От встъпването си в длъжност през януари тази година, президентът на САЩ Доналд Тръмп е закупил корпоративни, държавни и общински облигации на стойност над 100 млн. USD, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на финансови документи.
Встъпването в длъжност на Тръмп се състоя на 20 януари. Както е посочено в статията, той е извършил над 600 финансови транзакции за закупуване на ценни книжа от 21 януари насам. Точната сума на всяка транзакция не се разкрива.
Например, американският лидер е закупил корпоративни облигации на Citigroup, Morgan Stanley, Meta, Qualcomm и други компании, както и подобни ценни книжа, емитирани от градове, щати и окръзи на Съединените щати.
Според агенцията, придобитите облигации са от емитенти, които биха могли да се възползват от промените в политиката на САЩ при администрацията на Тръмп.
1 Сатана Z
Коментиран от #10, #12
20:44 20.08.2025
2 ООрана държава
20:46 20.08.2025
3 Абсурдистан
20:47 20.08.2025
5 Да,бе
20:49 20.08.2025
6 Хамзис
Коментиран от #9
20:53 20.08.2025
7 Красимир Петров
20:59 20.08.2025
8 Перо
21:16 20.08.2025
9 Перо
До коментар #6 от "Хамзис":Ти мигрант ли си? Профилът ти е арабски или цигански!
21:19 20.08.2025
10 Перо
До коментар #1 от "Сатана Z":Бъркаш САЩ с БГ мутри, държавни милионери, бивша червена буржоазия!
21:20 20.08.2025
11 Факт
Коментиран от #13
21:23 20.08.2025
12 Перо
До коментар #1 от "Сатана Z":ВПК ще започнат да дърпат огромни кредити за разширяване капацитета на оръжейното производство, при очертаващите се големи поръчки, а Сити банк и Чейс са най-големите банки в света! Тръмп е бизнесмен и знае цените на кои акции ще скочат!
21:26 20.08.2025
13 Перо
До коментар #11 от "Факт":Всеки икономист добре знае, че главния фактор за развитие на икономиката е производство и износ, а Тръмп направи големия удар, точно в тази посока, плюс митата! При силно развитата кредитна система никоя голяма фирма няма да се откаже от многобройните, сигурни потребители, въпреки загубите и Тръмп може да ги рекетира дълго! Той е прав, че прави Америка велика! Чичко Шорош създава зомбирана джендърия в Европа, ционизма създава конфликтите, а зомбираните поръчват оръжия за защита на измислена “демокрация” в Украйна, която “отбранявала” ЕС! Плащането е огромно!
21:38 20.08.2025