Тръмп е купил облигации на стойност 100 милиона долара, откакто встъпи в длъжност

20 Август, 2025 20:37 779 13

  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • облигации

американският лидер е закупил корпоративни облигации на Citigroup, Morgan Stanley, Meta, Qualcomm

Тръмп е купил облигации на стойност 100 милиона долара, откакто встъпи в длъжност - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От встъпването си в длъжност през януари тази година, президентът на САЩ Доналд Тръмп е закупил корпоративни, държавни и общински облигации на стойност над 100 млн. USD, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на финансови документи.

Встъпването в длъжност на Тръмп се състоя на 20 януари. Както е посочено в статията, той е извършил над 600 финансови транзакции за закупуване на ценни книжа от 21 януари насам. Точната сума на всяка транзакция не се разкрива.

Например, американският лидер е закупил корпоративни облигации на Citigroup, Morgan Stanley, Meta, Qualcomm и други компании, както и подобни ценни книжа, емитирани от градове, щати и окръзи на Съединените щати.

Според агенцията, придобитите облигации са от емитенти, които биха могли да се възползват от промените в политиката на САЩ при администрацията на Тръмп.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    4 3 Отговор
    То да е само бай Дончо с мед да го намажеш.Бели пари за черни дни.

    Коментиран от #10, #12

    20:44 20.08.2025

  • 2 ООрана държава

    5 3 Отговор
    С всяка дума клати пазарите значи е направил няколко милярди от глупотии

    20:46 20.08.2025

  • 3 Абсурдистан

    4 3 Отговор
    Ето това е истинка цел. Напомня ми на дъртия мадридски лъжлив крадец, който се върна единствено заради имотите.

    20:47 20.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да,бе

    3 3 Отговор
    Хънтър Байдън взимаше повече на месец,ама не беше "новина"...Къл,къл,къл!!!

    20:49 20.08.2025

  • 6 Хамзис

    3 4 Отговор
    Хамериканския Шиши . Частна фирмена държава Тръпландия . Не напразно му викат патока Доналд, роднината на чичо Скрюч. Алчни самозабравили се и отдавна готови за метър и половина под земята управляват света. Всичко друго в държането и приказките им е лъжа и измама за балами. А точно този изобщо не може да изтърпи някой да е по-богат от него и прави всичко възможно да го използва и после съсипе. Включително и средната класа на многото си народ.

    Коментиран от #9

    20:53 20.08.2025

  • 7 Красимир Петров

    1 3 Отговор
    Има пари угажда си

    20:59 20.08.2025

  • 8 Перо

    1 2 Отговор
    Тръмп е бизнесмен и недържавен милионер от БГ! В САЩ има свободата да си управляват собствените пари!

    21:16 20.08.2025

  • 9 Перо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хамзис":

    Ти мигрант ли си? Профилът ти е арабски или цигански!

    21:19 20.08.2025

  • 10 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Бъркаш САЩ с БГ мутри, държавни милионери, бивша червена буржоазия!

    21:20 20.08.2025

  • 11 Факт

    1 0 Отговор
    Значи е заинтересуван от развитието на икономиката!

    Коментиран от #13

    21:23 20.08.2025

  • 12 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    ВПК ще започнат да дърпат огромни кредити за разширяване капацитета на оръжейното производство, при очертаващите се големи поръчки, а Сити банк и Чейс са най-големите банки в света! Тръмп е бизнесмен и знае цените на кои акции ще скочат!

    21:26 20.08.2025

  • 13 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    Всеки икономист добре знае, че главния фактор за развитие на икономиката е производство и износ, а Тръмп направи големия удар, точно в тази посока, плюс митата! При силно развитата кредитна система никоя голяма фирма няма да се откаже от многобройните, сигурни потребители, въпреки загубите и Тръмп може да ги рекетира дълго! Той е прав, че прави Америка велика! Чичко Шорош създава зомбирана джендърия в Европа, ционизма създава конфликтите, а зомбираните поръчват оръжия за защита на измислена “демокрация” в Украйна, която “отбранявала” ЕС! Плащането е огромно!

    21:38 20.08.2025