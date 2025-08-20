Тръмп е купил облигации на стойност 100 милиона долара, откакто встъпи в длъжност

От встъпването си в длъжност през януари тази година, президентът на САЩ Доналд Тръмп е закупил корпоративни, държавни и общински облигации на стойност над 100 млн. USD, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на финансови документи.

Встъпването в длъжност на Тръмп се състоя на 20 януари. Както е посочено в статията, той е извършил над 600 финансови транзакции за закупуване на ценни книжа от 21 януари насам. Точната сума на всяка транзакция не се разкрива.

Например, американският лидер е закупил корпоративни облигации на Citigroup, Morgan Stanley, Meta, Qualcomm и други компании, както и подобни ценни книжа, емитирани от градове, щати и окръзи на Съединените щати.

Според агенцията, придобитите облигации са от емитенти, които биха могли да се възползват от промените в политиката на САЩ при администрацията на Тръмп.