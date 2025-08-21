Новини
Амбицията на Казахстан е да увеличи транзитния трафик до 67 милиона тона до края на 2029 година
Амбицията на Казахстан е да увеличи транзитния трафик до 67 милиона тона до края на 2029 година

21 Август, 2025 10:31 539 0

През страната функционират 5 международни железопътни коридора

Амбицията на Казахстан е да увеличи транзитния трафик до 67 милиона тона до края на 2029 година - 1
Днес Казахстан ясно е затвърдил статута си на международен транзитен хъб, заяви министърът на транспорта Нурлан Сауранбаев на заседание на правителството, съобщава кореспондент на агенция „Казинформ“.

"Казахстан е разположен в посоките на международната търговия. През нас функционират 5 международни железопътни коридора. През последните 10 години обемът на транзита се е удвоил и през 2024 г. е достигнал 27,4 милиона тона. Като се вземе предвид извършената работа в железопътния сектор, обемът на транзита тази година ще достигне 33 милиона тона. А догодина трябва да е повече от 54 милиона, каза министърът.

Планира се обемът на транзитния трафик да се увеличи до 67 милиона тона до края на 2029 г.

- Според прогнозите на международни експерти (KPMG и PwC), до 2035 г. обемът на транзитните товари ще достигне 100 милиона тона (4,4 трилиона тенге). В бъдеще целта ни е да достигнем тази цифра по-рано, добави Нурлан Сауранбаев.


