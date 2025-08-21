Новини
Индия е озадачена от изявленията на САЩ относно покупките на руски петрол

21 Август, 2025 14:25 555 2

Индия е озадачена от изявленията на САЩ относно покупките на руски петрол - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Индия е озадачена от логиката на САЩ, която обвинява Ню Делхи, че купува петрол от Русия, тъй като Вашингтон преди това настояваше за това, за да поддържа стабилност на световните пазари. Това заяви индийският външен министър Субрахманям Джайшанкар на съвместна пресконференция с руския външен министър Сергей Лавров.

„Ние сме страна, за която американците казват през последните няколко години, че трябва да направим всичко възможно, за да стабилизираме световните енергийни пазари, включително да купуваме петрол от Русия“, каза той, подчертавайки, че Индия не е най-големият купувач на руски петрол или втечнен природен газ, за разлика от Китай или Европа.

„Ние също купуваме петрол от САЩ и обемите нарастват“, добави Джайшанкар. „Затова, честно казано, ние сме много озадачени от логиката на аргументите на САЩ“, заключи министърът.


Индия
  • 1 китайски балон

    7 0 Отговор
    БайДончо и логика е оксиморон😅

    14:26 21.08.2025

  • 2 Де юре президент на САЩ

    5 0 Отговор
    Де факто рижав клоун

    14:29 21.08.2025