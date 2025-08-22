Тръмп се отказва да налага мита от 250% на европейски фармацевтични продукти

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се отказа от определянето на високи тарифи върху фармацевтични продукти и полупроводници, внасяни от Европейския съюз.

Миналия месец Тръмп заяви, че фармацевтичните продукти и полупроводниците не са обхванати от търговското споразумение между САЩ и ЕС, което означава, че тези сектори биха могли да се сблъскат с тарифни ставки съответно от 250% и 100%, припомня ВВС.

Според нови подробности за споразумението между САЩ и ЕС, публикувани в четвъртък, тарифите на ЕС за фармацевтични продукти и полупроводници ще бъдат ограничени до 15%, в съответствие с повечето други сектори в търговското споразумение.

САЩ и ЕС заявиха, че това е „първа стъпка в процес“, който може да бъде разширен с развитието на отношенията.

Търговското споразумение беше обявено за първи път на среща между Тръмп и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Шотландия миналия месец. Те се съгласиха да намалят тарифите върху повечето износни стоки от ЕС до 15%, което е половината от първоначално заплашената от Тръмп ставка, но е по-високо от 10% мито, осигурено от Обединеното кралство.

По това време фон дер Лайен го описа като „рамково“ споразумение, чиито подробности ще бъдат уточнени през следващите седмици. Но направените по-късно заплахи за по-високи тарифи върху износа на фармацевтични продукти и полупроводници за САЩ засилиха опасенията, че тези продукти ще бъдат изключени от сделката.

През юли Тръмп заплаши да вдигне фармацевтичните тарифи до 200%, но в интервю за CNBC на 5 август заяви, че те евентуално могат да достигнат до 250%. „Искаме фармацевтични продукти, произведени в нашата страна“, каза той пред CNBC.

Държавата членка на ЕС Ирландия е основен износител на фармацевтични продукти за САЩ, както и други европейски държави. Производителят на оземпик Novo Nordisk също е базиран в Европа, със седалище в Дания.

В четвъртък вицепремиерът и външен министър на Ирландия Саймън Харис приветства уверението, че 15% митата ще включва фармацевтични продукти и полупроводници. „Това осигурява важен щит на ирландските износители, които биха могли да бъдат обект на много по-големи тарифи“, каза той.

Според съвместното споразумение, САЩ ще прилагат новата 15% тарифна ставка за повечето европейски стоки, включително европейския износ на полупроводници и дървен материал, от 1 септември.

В замяна ЕС ще намали до нула тарифите за „всички американски промишлени стоки“, включително селскостопански продукти като пресни плодове и зеленчуци, свинско месо, бизонско месо и ядки.

Едва след като Европа премахне тарифите за американския износ - ход, който изисква законодателство - Белият дом ще намали 27,5% тарифата за европейския износ на моторни превозни средства на 15%, се казва в споразумението.

Търговският комисар на ЕС Марош Шефчович заяви на пресконференция, че споразумението предвижда 15% тарифа за автомобили да се прилага със задна дата от първия ден на месеца, в който започва законодателният процес.

Шефчович заяви, че ЕС има „твърдо намерение“ да започне този процес този месец и е получил уверение от САЩ, че по-ниската тарифа ще влезе в сила от 1 август.

Генералният директор на Европейската асоциация на производителите на автомобили Зигрид де Врис заяви пред предаването „Today“ на BBC, че е важно да има сделка, но автомобилната индустрия „все още не е извън опасността“, тъй като производителите плащат „милиони евро тарифи всеки ден“ от април насам.

„Сделката казва, че ще намалим от 27,5% на 15%, но започваме от ставка от 2,5%, така че въздействието ще продължи да бъде голямо“, каза тя, добавяйки, че това ще се отрази на цените за клиентите в САЩ и извън тях.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в интервю за X, че сделката предлага предвидимост за бизнеса и потребителите на блока, както и „стабилност в най-голямото търговско партньорство в света“.

Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лутник заяви в предаването X, че сделката „създава исторически достъп до огромните европейски пазари“ за американските производители.

Френската федерация на износителите на вино, FEVS, заяви, че това ще „създаде големи трудности за сектора на вината и спиртните напитки“.

В САЩ Съветът по дестилирани спиртни напитки също заяви, че е разочарован от споразумението.

В него се казва, че без „трайно връщане към нулеви тарифи за спиртни напитки“, американските дестилерии няма да имат сигурност да планират бъдещ растеж, докато по-високите тарифи за спиртни напитки от ЕС „ще утежнят допълнително предизвикателствата, пред които са изправени ресторантите и баровете“ в САЩ.