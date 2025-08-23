САЩ вече притежават 10% от технологичната корпорация Intel

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ вече притежават 10% дял в технологичната корпорация Intel.

„За мен е чест да обявя, че САЩ вече притежават и контролират изцяло 10% от Intel, велика американска компания с още по-светло бъдеще“, написа държавният глава в Truth Social.

Тръмп отбеляза, че е „договорил тази сделка“ с главния изпълнителен директор на Intel Лип-Бу Тан (китайско име - Чен Лиу). „САЩ не платиха нищо за тези акции, които сега струват приблизително 11 милиарда долара. Това е страхотна сделка за Америка и страхотна сделка за Intel“, подчерта американският президент. „Производството на съвременни полупроводници и чипове, което Intel прави, е от съществено значение за бъдещето на нашата страна.“

На 7 август Тръмп призова за оставката на Лип-Бу Тан, заявявайки, без да дава подробности, че той „има сериозен конфликт на интереси“. Според американски медии, призивът на Тръмп е дошъл, след като републиканският сенатор Том Котън, който е председател на Комисията по разузнаване към Сената, изрази опасения относно сигурността на компанията и предполагаемите връзки на Лип-Бу Тан с Китай в писмо до ръководството на Intel. На 11 август американският лидер написа в Truth Social, че е имал „много интересна среща“ с главния изпълнителен директор на Intel.

Лип-Бу Тан преди това е инвестирал в китайски компании чрез американския си фонд, а преди да се присъедини към Intel, е ръководил калифорнийската компания Cadence Design Systems, която в края на юли призна за нарушаване на контрола върху износа при доставката на оборудване и софтуер за разработване на полупроводници на китайски военен университет. В отговор на критиките главният изпълнителен директор на Intel заяви, че напълно споделя ангажимента на Тръмп за гарантиране на националните интереси и икономическата сигурност на САЩ. Той също така отбеляза, че около професионалната му кариера се е разпространила „много невярна информация“.