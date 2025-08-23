Митническата политика на САЩ е ефективна. Носи на страната 4 трилиона долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че оценките на Бюджетната служба на Конгреса, според които тези мерки биха могли да донесат на САЩ 4 трлн. USD приходи за 10 години, потвърждават ефективността на търговските тарифи, които е наложил.

Ръководителят на администрацията на Вашингтон подчерта по време на реч в Белия дом, коментирайки публикуването на гореспоменатата прогноза: „Радикална лява структура обяви, че Тръмп е прав“. Както той подчерта, „тарифите ще намалят дефицита с 4 трлн. USD“.

На страницата си в Truth Social американският лидер също изрази увереност, че службата „най-накрая е осъзнала колко прекрасна е тарифната стратегия“ на администрацията на Вашингтон. Той отбеляза, че по-рано специалистите на ведомството „отказали да признаят потенциалния успех“ на споменатите мерки.

По-рано, на 22 август, Бюджетната служба на Конгреса на САЩ представи оценки, според които бюджетният дефицит в страната през следващите 10 години може да намалее с общо 4 трлн. USD, ако тарифните ставки останат на същото ниво. Националният дълг на САЩ в момента надхвърля 37 трлн. USD.

На 2 април Тръмп обяви въвеждането на мита върху продукти от 185 държави и територии. По-късно американският лидер промени тарифната ставка за редица държави.