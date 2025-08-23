Новини
Митническата политика на САЩ е ефективна. Носи на страната 4 трилиона долара
  Тема: Войната на митата

Митническата политика на САЩ е ефективна. Носи на страната 4 трилиона долара

23 Август, 2025 17:11 437 4

Сумата ще бъде натрупана за 10 години при сегашните условия

Митническата политика на САЩ е ефективна. Носи на страната 4 трилиона долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че оценките на Бюджетната служба на Конгреса, според които тези мерки биха могли да донесат на САЩ 4 трлн. USD приходи за 10 години, потвърждават ефективността на търговските тарифи, които е наложил.

Ръководителят на администрацията на Вашингтон подчерта по време на реч в Белия дом, коментирайки публикуването на гореспоменатата прогноза: „Радикална лява структура обяви, че Тръмп е прав“. Както той подчерта, „тарифите ще намалят дефицита с 4 трлн. USD“.

На страницата си в Truth Social американският лидер също изрази увереност, че службата „най-накрая е осъзнала колко прекрасна е тарифната стратегия“ на администрацията на Вашингтон. Той отбеляза, че по-рано специалистите на ведомството „отказали да признаят потенциалния успех“ на споменатите мерки.

По-рано, на 22 август, Бюджетната служба на Конгреса на САЩ представи оценки, според които бюджетният дефицит в страната през следващите 10 години може да намалее с общо 4 трлн. USD, ако тарифните ставки останат на същото ниво. Националният дълг на САЩ в момента надхвърля 37 трлн. USD.

На 2 април Тръмп обяви въвеждането на мита върху продукти от 185 държави и територии. По-късно американският лидер промени тарифната ставка за редица държави.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Празни приказки

    4 0 Отговор
    След 10 години Тръмпито ще е само спомен, не се знае дали държавния дълг на Америка няма да е утроен.

    17:15 23.08.2025

  • 2 12343211

    1 1 Отговор
    От кацата се взима ...,слага се на куково лято!

    17:16 23.08.2025

  • 3 Не се знае

    2 0 Отговор
    Тръмп не е безсмъртен, следващия хахо на поста му може да обърне нещата на пълен минус.

    17:17 23.08.2025

  • 4 ами

    0 0 Отговор
    Всичко е въпрос на гледна точка.
    Некой реват като линейки е били загубени трилони. Ами да, загубени от едни, спечелени от други.
    Така реишил Тръмпи, така ги насочил.

    Всеки сам си преценява дали е от страната на печелившите или губещите.
    Всеки който е изкярил някое евро е доволен.

    17:24 23.08.2025