Митническата политика на САЩ е ефективна. Носи на страната 4 трилиона долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че оценките на Бюджетната служба на Конгреса, според които тези мерки биха могли да донесат на САЩ 4 трлн. USD приходи за 10 години, потвърждават ефективността на търговските тарифи, които е наложил.
Ръководителят на администрацията на Вашингтон подчерта по време на реч в Белия дом, коментирайки публикуването на гореспоменатата прогноза: „Радикална лява структура обяви, че Тръмп е прав“. Както той подчерта, „тарифите ще намалят дефицита с 4 трлн. USD“.
На страницата си в Truth Social американският лидер също изрази увереност, че службата „най-накрая е осъзнала колко прекрасна е тарифната стратегия“ на администрацията на Вашингтон. Той отбеляза, че по-рано специалистите на ведомството „отказали да признаят потенциалния успех“ на споменатите мерки.
По-рано, на 22 август, Бюджетната служба на Конгреса на САЩ представи оценки, според които бюджетният дефицит в страната през следващите 10 години може да намалее с общо 4 трлн. USD, ако тарифните ставки останат на същото ниво. Националният дълг на САЩ в момента надхвърля 37 трлн. USD.
На 2 април Тръмп обяви въвеждането на мита върху продукти от 185 държави и територии. По-късно американският лидер промени тарифната ставка за редица държави.
1 Празни приказки
17:15 23.08.2025
2 12343211
17:16 23.08.2025
3 Не се знае
17:17 23.08.2025
4 ами
Некой реват като линейки е били загубени трилони. Ами да, загубени от едни, спечелени от други.
Така реишил Тръмпи, така ги насочил.
Всеки сам си преценява дали е от страната на печелившите или губещите.
Всеки който е изкярил някое евро е доволен.
17:24 23.08.2025