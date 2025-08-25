Новини
Японските компании намалят разходите от американските мита, посредством изкуствен интелект

25 Август, 2025 15:11 409 4

  • сащ-
  • япония-
  • мита

Fujitsu е сред разработчиците на съответните програми

Японските компании намалят разходите от американските мита, посредством изкуствен интелект - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Японските компании все по-често използват изкуствен интелект (ИИ), когато търсят доставчици, за да намалят разходите от американските търговски мита, съобщи телевизионният канал NHK.

Fujitsu е сред разработчиците на съответните програми. Нейната система събира големи обеми данни за доставчици по целия свят, включително информация за тарифните ставки, надеждността на контрагентите и друга информация.

Въз основа на анализа, изкуственият интелект препоръчва доставчици и маршрути за доставка, които ще помогнат за осигуряване на стабилни доставки с минимални тарифни разходи.

Toshiba предоставя подобна услуга. Нейните специалисти са създали система, която автоматично показва разходите за закупуване на определен продукт, използвайки данни за тарифите в различните страни.

През юли японският премиер Шигеру Ишиба обяви,че Токио и Вашингтон са постигнали споразумение, което предполага намаляване на митата върху японските стоки от страна на САЩ от предварително обявените 25% на 15%. Освен това американските мита върху вноса на японски автомобили, въведени през април, ще бъдат намалени до 15%. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че страните са сключили „мащабна сделка“, в рамките на която Япония, по-специално, ще инвестира 550 млрд. EUR в американската икономика.


Япония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гербаджия

    0 0 Отговор
    Не е от значение начинът как да намалиш разходите, а как с наличните средства, които останат след кражбата, да извършиш поръчката, и да ти я приемат за изпълнена накрая.

    15:15 25.08.2025

  • 2 Логистик

    0 0 Отговор
    Ами, не е кой знае колко голямо постижение, имайки предвид,че голяма част от доставчиците се намират много близо, на китайския бряг.

    15:23 25.08.2025

  • 3 НамаляВАТ

    1 0 Отговор
    Не "намалЯТ"! Имате ли средно образование.....

    15:25 25.08.2025

  • 4 Пешо

    1 0 Отговор
    Намаля и сивото вещество в редакцията. Дори, бихме казали - намаляВА. Яко.

    15:26 25.08.2025