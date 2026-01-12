Две асоциации се обединиха за създаване на национална стратегия на пилотната и безпилотна авиация

Асоциация на българската авиационна индустрия (АБАИ) и Асоциация Обединено дрон общество (ОДО) подписаха Меморандум за разбирателство и партньорство, с който поставят рамка за дългосрочно сътрудничество в областта на пилотната и безпилотната авиация в България.

Фокусът на партньорството е върху ускоряване на устойчивото развитие на сектора чрез общи инициативи, експертен обмен и съвместна работа с институции, образование и бизнес за повишаване на безопасността и внедряване на иновации във въздушното пространство.

„Целта на Меморандума е безопасната интеграция на дроновете да се утвърди като ключов елемент за по-висока сигурност и устойчиво развитие на въздушното пространство у нас“, посочва Антон Пулийски, председател на Асоциация Обединено дрон общество. Той подчерта, че предстоят съвместни изяви в страната с фокус върху младежите, дрон футбола, авиацията и иновациите във въздушната мобилност.

Партньорството предвижда координирани действия в няколко приоритетни посоки:

разработване на национална стратегия за развитие на пилотната и безпилотната авиация;

създаване и надграждане на обучителни програми и практически формати за подготовка на кадри;

участие в европейски и международни проекти, включително в сферата на регулациите, сертификацията и новите технологии;

обмен на експертиза и добри практики между професионални общности, академични среди и индустрията;

общи инициативи за насърчаване на безопасна експлоатация и изграждане на култура на безопасност при използването на дронове.